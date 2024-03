Hội An là thành phố an toàn nhất thế giới

Theo bảng đánh giá mới nhất của Smoky Mountains , chỉ số tội phạm tại Hội An đạt 6,25%. Trong khi đó, thành phố Lima của Peru - nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất đạt 84,51%.

Thành phố Hội An an toàn cho những du khách một mình.

Tạp chí kể trên nhận định rằng cảm giác an toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khách du lịch một mình . Do đó, Hội An gây ấn tượng bởi người tham quan không cần lo lắng về việc bị móc túi, hành hung, bắt cóc hoặc quấy rối.

"Đến thành phố cổ của miền trung Việt Nam, du khách sẽ cảm thấy an toàn xuyên suốt hành trình", cây bút Brittany Mendez của Smoky Mountains nhấn mạnh.

Smoky Mountains cũng đánh giá Hội An nằm trong danh sách du lịch có chi phí rẻ nhất với số tiền chỉ dưới 800 USD/tháng.

Thành phố Kyoto (Nhật Bản) cũng trở thành điểm đến an toàn tiếp theo với tỷ lệ tội phạm đạt 9,84%. Tiếp đến là thành phố Santa Barbara (Mỹ) khi đạt tỷ lệ 12,24%.

Vấn đề vô gia cư ở Santa Barbara cũng ít hơn đáng kể so với thành phố cùng lãnh thổ San Francisco. Trong khi đó, thành phố Munich (Đức) có tỷ lệ tội phạm là 15,71%, được mệnh danh là điểm đến du lịch thân thiện nhất tại châu Âu.

Nghiên cứu của Smoky Mountains được thực hiện bằng cách liệt kê các điểm đến phổ biến nhất, sau đó xếp hạng chúng dựa trên chi phí trung bình, tỷ lệ tội phạm và đánh giá của những du khách từng trải nghiệm du lịch một mình.

Xu hướng đi nghỉ mát một mình dự báo sẽ bùng nổ vào năm nay. Theo số liệu từ Google, từ khoá tìm kiếm cụm từ du lịch một mình tăng 761% trong thời gian vừa qua. Điều này được chứng minh bởi nhiều công ty du lịch hiện đang báo cáo lượng đặt phòng từ khách du lịch một mình tăng đột biến. Những chuyến đi du lịch một mình được khởi xướng bởi nhóm những phụ nữ lớn tuổi, đã kết hôn, muốn ra ngoài và khám phá thế giới và thực hiện điều đó mà không có vợ hoặc chồng của họ.

Một số nhà điều hành tour du lịch cung cấp các chuyến tham quan theo nhóm nhỏ cho biết hơn một nửa số lượt đặt chỗ của họ là từ những người độc thân. Do đó, nhiều đơn vị lữ hành hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều tour sáng tạo, mới mẻ hơn để thu hút những du khách có mong muốn đi du lịch một mình.