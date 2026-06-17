Hỏi ChatGPT: Xem toàn bộ 104 trận World Cup 2026 sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền điện?

Khác với các kỳ World Cup trước chỉ có 64 trận đấu, World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội tuyển và tổng cộng 104 trận đấu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ có nhiều đêm thức khuya hơn để theo dõi những màn so tài hấp dẫn. Theo ChatGPT, nếu tính trung bình mỗi trận kéo dài khoảng 90 phút, cộng thêm thời gian nghỉ giữa hiệp, bù giờ và phần bình luận trước - sau trận, thời gian theo dõi thực tế có thể lên tới khoảng 2 giờ. Như vậy, để xem trọn vẹn 104 trận, một cổ động viên sẽ dành khoảng 208 giờ trước màn hình, tương đương gần 9 ngày liên tục.

Chỉ bật TV thì tiền điện không đáng bao nhiêu

Nhiều người cho rằng TV là nguyên nhân chính khiến hóa đơn điện tăng cao mỗi mùa bóng đá. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng thiết bị này thì con số lại khá khiêm tốn.

Một chiếc TV LED 55 inch phổ biến hiện nay có công suất khoảng 100W. Với tổng thời gian xem khoảng 208 giờ, lượng điện tiêu thụ chỉ vào khoảng 20,8 kWh. Theo mức giá điện sinh hoạt hiện nay khoảng 2.500-4.000 đồng/kWh để tham khảo, số điện này tương đương khoảng 50.000 - 80.000 đồng cho cả mùa giải.

Điều đó cho thấy chiếc TV thực tế không phải là "thủ phạm" khiến hóa đơn cuối tháng tăng mạnh như nhiều người vẫn nghĩ.

Thiết bị ngốn điện nhất là điều hòa và các thói quen thức khuya

Trên thực tế, rất ít gia đình chỉ bật TV để xem bóng đá. Trong những đêm World Cup, điều hòa thường hoạt động xuyên suốt từ nửa đêm đến rạng sáng, quạt điện được bật cùng lúc để tăng hiệu quả làm mát, router wifi hoạt động liên tục phục vụ xem trực tuyến, trong khi tủ lạnh liên tục được mở để lấy bia, nước ngọt hay đồ ăn đêm. Chưa kể nhiều người còn sử dụng ấm siêu tốc, lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu để chuẩn bị đồ ăn trong giờ nghỉ giữa trận.

Nếu cộng tất cả những thiết bị này, tổng điện năng tiêu thụ trong suốt mùa World Cup có thể cao gấp nhiều lần lượng điện mà chiếc TV sử dụng. Đó cũng là lý do không ít gia đình bất ngờ khi hóa đơn điện cuối tháng tăng thêm vài trăm nghìn đồng dù nghĩ rằng mình chỉ xem bóng đá vài tiếng mỗi đêm.

Nếu giả định một gia đình sử dụng: TV LED 55 inch công suất khoảng 100W, điều hòa 1 Inverter 900W, quạt điện 50W, router wifi 10W, đèn phòng 20W, thì tổng công suất sử dụng khoảng 1,08 kW.

Trong khoảng 208 giờ theo dõi World Cup, lượng điện tiêu thụ sẽ vào khoảng: 1,08 kW × 208 giờ = 224,64 kWh, tương đương chi phí điện phát sinh sẽ rơi vào khoảng 560.000 đồng - 890.000đ.

Thói quen nhỏ giúp cày World Cup mà không lo "cháy ví"

Theo các chuyên gia về sử dụng điện tiết kiệm, người hâm mộ hoàn toàn có thể theo dõi trọn vẹn mùa giải mà vẫn kiểm soát được chi phí điện sinh hoạt.

Thay vì để điều hòa ở mức nhiệt quá thấp, việc cài đặt từ 26-28 độ C và kết hợp quạt sẽ giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ. Chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống trước khi trận đấu bắt đầu cũng hạn chế việc mở tủ lạnh nhiều lần hoặc sử dụng các thiết bị công suất lớn vào ban đêm.

Bên cạnh đó, việc tắt các thiết bị không cần thiết ở những phòng khác, không để TV hay đầu giải mã ở chế độ chờ sau khi xem xong và hẹn giờ tắt điều hòa nếu đi ngủ ngay sau trận đấu cũng là những cách đơn giản để giảm hóa đơn điện.

Mùa World Cup không chỉ là dịp để tận hưởng những trận cầu đỉnh cao mà cũng là thời điểm mỗi gia đình nên chú ý hơn đến thói quen sử dụng điện. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ, người hâm mộ vẫn có thể "cày" trọn mùa giải mà không phải giật mình khi nhận hóa đơn điện tháng đó.