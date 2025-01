Hội chợ Tết 0 đồng trong bệnh viện Thanh Nhàn

Có mặt từ sớm chờ đợi phiên chợ khai mạc, nhiều người nhà bệnh nhân và bệnh nhân rất phấn khởi bởi sự chuẩn bị chu đáo, choáng ngợp giữa các gian hàng đa dạng sản phẩm của ban tổ chức cũng những phần quà ấm áp.

Bệnh nhân phấn khời nhận quà

Ông Trần Văn Ban, ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ, nhận được thông báo của bệnh viện về phiên chợ "0 đồng", ban đầu nhiều người vẫn nghĩ rằng đi chợ sẽ mất tiền.

"Tuy nhiên, cầm tấm vé trong tay, chúng tôi được mua sắm nhiều món quà thiết thực mà không phải trả tiền. Đối với nhiều người trong chúng tôi, đây là món quà an ủi, tăng thêm niềm vui", ông Ban phấn khởi chia sẻ.

Phiên chợ Tết 0 đồng

Cũng tỏ ra bất ngờ khi được tặng món quà ý nghĩa từ các chiến sĩ công an, người nhà bệnh nhân quê ở Lý Nhân, Hà Nam vui mừng nói: "Hôm nay choáng ngợp vì các gian hàng của các mạnh thường quân do bệnh viện tổ chức, có cả các chiến sĩ công an trao tận tay, chúng tôi rất cảm ơn".

Phiếu mua quà

Hương vị ngày Tết

Theo ban tổ chức, tại Hội chợ Tết 0 đồng năm nay, bệnh viện Thanh Nhàn có 17 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm cho các bệnh nhân và người nhà như: Bánh chưng, bánh kẹo, hoa quả, mì tôm, chăn màn…

Bệnh viện cũng trao 500 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá hơn 900.000 đồng.

Các bệnh nhân, người nhà còn được thưởng thức chương trình văn nghệ cuối năm sôi động, tươi vui để chuẩn bị đón năm mới.

Các đơn vị tài trợ

Các chiến sĩ cảnh sát cũng đóng góp trong gian hàng 0 đồng

Người dân phấn khởi tham gia mua sắm tại phiên chợ

Trao đổi với PV, BS. Trần Thế Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Với mong muốn lan tỏa yêu thương, sự ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân phải nằm viện, chưa thể về nhà trong dịp cuối năm, Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức phiên chợ Tết 0 đồng, với sự hỗ trợ, tài trợ của nhiều cơ quan, đoàn thể, mạnh thường quân.

Các nhà tài trợ, mạnh thường quân đều là những người thường xuyên gắn bó với bệnh viện trong suốt nhiều năm nay, chứ không chỉ riêng dịp Tết này. Mỗi khi có bệnh nhân nặng, người vô gia cư, thiếu tiền viện phí... họ cũng đều hỗ trợ chúng tôi”.

BS. Trần Thế Quang, cho biết thêm, dự kiến có khoảng 200 bệnh nhân nặng, phải ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị trong dịp Tết Ất Tỵ. Tất cả những bệnh nhân ở lại đều có nhân viên y tế cùng các trưởng/phó khoa túc trực, theo dõi 24/7. Đúng vào giao thừa, ban lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ xuống tận khoa phòng để tặng quà, chúc sức khoẻ từng bệnh nhân và cả các y bác sĩ làm nhiệm vụ trực Tết.