Hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thị trường bất động sản kỳ vọng rực rỡ từ 2025

“Vùng đáy” của thị trường bất động sản xuất hiện vào quý 1/2023, mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Theo đó, ngay từ quý 1 và quý 2 năm 2024, thị trường bất động sản đã có những phản ứng tích cực cùng với các tín hiệu như mức độ quan tâm, tìm kiếm thông tin về bất động sản của khách hàng, nhà đầu tư tăng cao. Nguồn cung và giao dịch bất động sản cũng được cải thiện.

Cụ thể, theo số liệu mới nhất từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2024 tăng trưởng mạnh theo năm với ngày càng nhiều các dự án quy mô lớn mở bán vào thời điểm cuối năm cùng các chính sách thanh toán ưu đãi, linh hoạt.

Tại thời điểm cuối năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 56.000 sản phẩm chào bán trên thị trường sơ cấp, tương đương với thời điểm cuối năm 2023 do nhiều dự án "giải phóng" được lượng lớn hàng tồn trong bối cảnh thị trường phục hồi.

Tính chung cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận khoảng gần 81.000 sản phẩm chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, có 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023, nhưng mới chỉ bằng khoảng 7% so với năm 2018 - năm chưa xảy ra đại dịch.

Riêng quý 4/2024, thị trường ghi nhận 28.000 sản phẩm chào bán mới, gấp 2 lần so với quý trước và gấp 4 lần cùng kỳ năm 2023.

Lượng giao dịch trong năm 2024 cũng tiếp tục tăng trưởng ổn định khi nguồn cung được cải thiện cả về lượng và chất. Nhu cầu mua bất động sản bao gồm cả để ở và đầu tư rất cao và đang không ngừng tăng cùng tốc độ đô thị hóa và quá trình phát triển kinh tế, trên nền tảng hành lang pháp lý được hoàn thiện.

Cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận hơn 47.000 giao dịch thành công, tương đương với tỷ lệ hấp thụ đạt 72%. Với hơn 50% lượng giao dịch sơ cấp được đóng góp bởi nhu cầu đầu tư. Trong đó, có một lượng đầu cơ nhất định.

Đánh giá về thị trường bất động sản trong năm qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cùng các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Riêng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản đã làm việc lần lượt với các địa phương và các doanh nghiệp bất động sản để nghe báo cáo, nắm thông tin, tình hình và rà soát đến từng dự án bất động sản cụ thể để trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

“Cùng với hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, những giải pháp quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”, đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Nhìn nhận về thị trường bất động sản 2025, bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills cho biết sau mỗi chu kỳ, thị trường sẽ được nâng cấp và trở nên chuyên nghiệp, đồng bộ hơn so với chu kỳ cũ. Chu kỳ lần này sẽ hướng tới sự phát triển bền vững nhờ những trợ lực mạnh mẽ từ việc hoàn thiện khung pháp lý và các yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế vĩ mô.

Theo bà Hằng, các luật liên quan đến bất động sản quan trọng đều đã được thông qua và có hiệu lực sớm hơn dự kiến trong năm 2024 như Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và gần đây nhất là phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã tạo điều kiện cho người dân và nhà đầu tư nhìn rõ hơn định hướng và định hình phát triển không gian đô thị của Hà Nội.

“Bên cạnh đó, bảng giá đất được ban hành vào những thời điểm cuối năm và có hiệu lực ngay lập tức đã hỗ trợ các đơn vị phát triển có hình dung rõ hơn, các cơ quan liên quan cũng sẽ có từng bước tính toán quan trọng đối với việc phát triển dự án trong năm 2025”, bà Hằng nhấn mạnh.

Có thể thấy rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà phục hồi. Sự hỗ trợ từ chính sách, nhu cầu nhà ở thực và sự phát triển hạ tầng đang là những động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng. Với sự cải thiện đáng kể về thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư, năm 2024 được xem là năm bản lề cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam cho những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam dự báo, từ quý 2/2025, thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn khởi sắc và giá bất động sản được dự đoán sẽ tiếp tục đi lên. Hiện tượng quan tâm đối với bất động sản ghi nhận tăng mạnh, niềm tin thị trường quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, từ đó ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư. Do đó, 2025 sẽ là năm tiếp tục chứng kiến sự khởi sắc của thị trường bất động sản.

"Hiện tại thị trường bất động sản trong chu kỳ mới, bối cảnh thị trường trong chu kỳ hiện tại dựa trên 3 yếu tố về: Tín dụng, lãi suất và chính sách. Trong đó, các luật mới sớm có hiệu lực thúc đẩy thị trường sớm hồi phục ", ông Quốc Anh nhấn mạnh.