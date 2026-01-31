Hội mẹ bỉm sữa khóc than vì sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong lô thu hồi, giờ đọc tin mà không ngủ nổi"

Chưa đầy một tháng, người tiêu dùng liên tục phải chứng kiến những cuộc thu hồi sữa Aptamil trên khắp các quốc gia đến từ "gã khổng lồ" thực phẩm Pháp Danone.

Ngày 24/1, Cơ quan quản lý thực phẩm Vương quốc Anh phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula của tập đoàn Danone sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể.

Sữa Aptamil First Infant Milk – dùng từ sơ sinh (0–6 tháng), loại thường gặp nhất và cũng là dòng trong thông báo thu hồi lô bị ảnh hưởng

Tiếp đó, Danone triệu hồi hàng loạt sản phẩm sữa bột mang thương hiệu Aptamil tại thị trường Đức.

Theo Văn phòng Liên bang về An toàn Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng Đức, nguyên nhân của đợt thu hồi sản phẩm này cũng được xác định là do sự xuất hiện của độc tố vi khuẩn cereulide, một loại chất độc nguy hiểm có khả năng gây ngộ độc nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh chỉ trong vòng vài giờ sau khi sử dụng.

Tại Việt Nam, trong công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đơn vị này phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng trực tuyến nhằm ngăn chặn việc kinh doanh lô sữa Aptamil nhiễm độc bị thu hồi tại Anh. Các sàn thương mại điện tử cần gỡ bỏ ngay thông tin sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý các gian hàng, nhà phân phối liên quan theo quy định.

Danone thu hồi hàng loạt sản phẩm sữa bột mang thương hiệu Aptamil tại thị trường Đức

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide có đặc tính chịu nhiệt cao, không bị phân hủy qua quá trình đun nấu thông thường hay khi pha sữa theo hướng dẫn. Trẻ nhỏ sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn có thể nôn mửa và đau thắt dạ dày nhanh chóng. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố tại FSA khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ dùng sản phẩm thuộc diện cảnh báo và cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường.

Trước những thông tin trên, không ít bậc phụ huynh tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con mình. Bởi Aptamil là loại sữa quen thuộc tại Việt Nam, có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng, siêu thị, trên sàn thương mại điện tử hoặc hàng xách tay từ nước ngoài.

Nhiều bậc cha mẹ hoang mang khi sữa Aptamil cho trẻ đang sử dụng bị thu hồi

Trong group Hội các mẹ dùng sữa Aptamil với gần 150.000 thành viên, đã có hàng chục bài viết liên quan đến nội dung thu hồi sữa Aptamil tại thị trường nước Đức.

Điển hình như chị Q.L chia sẻ trên nhóm: "Nửa đêm dậy check lại toàn bộ sữa con đã uống. Con uống 5 lon trong lô thu hồi. Con mình rất hay nôn trớ và nhiều lúc tự nhiên đang ngủ cũng buồn nôn. Giờ đọc tin mà không ngủ nổi".

Bài viết của chị L. nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều phụ huynh khác khi có tới hơn 200 lượt bình luận. Hầu hết, mọi người cùng có chung tâm trạng lo sợ và hoang mang.

"Nuôi con nhỏ đúng là luôn sống trong cảm giác thấp thỏm. Sữa Aptamil Đức uy tín bao lâu nay mà còn rất đắt nữa. Bỏ nhiều tiền mua cho con uống, giờ nghe tin bị thu hồi mà hoang mang thực sự. Không biết nên tin vào đâu nữa…", chị M.A. nói.

"Mong các hãng sữa và nhà phân phối minh bạch hơn. Một thông báo chậm trễ có thể khiến hàng nghìn bà mẹ hoang mang và hàng nghìn đứa trẻ gặp rủi ro", tài khoản FB có tên N.P nói.

Cư dân mạng lo sợ sữa Aptamil Úc sẽ bị "gọi tên" tiếp theo

Bên cạnh đó, cũng có không ít bà mẹ đứng ở "phe trung lập", đưa ra lời khuyên hữu ích để mọi người nên bình tĩnh, tránh lo sợ quá mức.

"Thấy nhiều mẹ lo lắng quá. Thu hồi là quy trình bình thường để đảm bảo an toàn, không có nghĩa là sữa chắc chắn gây hại. Các mẹ nên theo dõi kỹ số lô, hạn sử dụng trước khi quyết định", anh N. bình luận.

"Các mẹ nên giữ lại vỏ hộp, chụp số lô sản xuất và liên hệ nhà bán hoặc hãng để được tư vấn. Bình tĩnh sẽ giúp mình bảo vệ con tốt hơn", một người khác viết.

Nhìn chung, cho đến nay, chưa có trường hợp ngộ độc nào được xác nhận liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức cho trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Bộ Y tế đã có Công văn chỉ đạo các Sở y tế và Chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát, ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do tiêu thụ sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh đang lưu hành tại Việt Nam.