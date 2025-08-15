Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska

15-08-2025 - 18:17 PM | Tài chính quốc tế

Đặc phái viên của Tổng thống Nga - Kirill Dmitriev - nhân vật chủ chốt đằng sau các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Washington, đã đến Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh cấp cao Nga - Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska- Ảnh 1.

Đặc phái viên Kirill Dmitriev tại Alaska. (Ảnh: X)

Ông Dmitriev - đồng thời là Giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - đã chia sẻ bức ảnh ngay sau khi hạ cánh xuống Alaska hôm 14/8.

Đặc phái viên này sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8. "Mong chờ hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ lịch sử vào ngày mai", ông viết.

Ngay trước khi hạ cánh, đặc phái viên đã chia sẻ những bức ảnh về Alaska "nắng ấm và tươi đẹp" mà ông chụp từ trên máy bay.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska- Ảnh 2.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska- Ảnh 3.

Hình ảnh được ông Dmitriev chia sẻ. (Ảnh: X)

Ngoài ông Dmitriev, phái đoàn Nga còn có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, ông Lavrov cùng Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darichev, cũng đã đến Alaska.

Nhóm các nhà báo Nga đã được mời đưa tin về hội nghị thượng đỉnh, bao gồm cả phóng viên RT , đã hạ cánh tại Anchorage. Phóng viên Egor Piskunov của RT tiết lộ các nhà báo đã được phục vụ món gà trên chuyến bay đến Alaska.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

