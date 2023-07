Hội thảo giải pháp tích hợp chuyên dụng cho ngành nghe nhìn tại TPHCM

Với slogan "REACH THE BEST", Nam Long AV mong muốn mang đến cho khách hàng khối doanh nghiệp các gói giải pháp AV tốt nhất dựa trên nguồn sản phẩm đến từ các thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới như Atlona của Mỹ, màn chiếu quang học dnp đến từ Đan Mạch, loa Pan Acoustic, máy chiếu Panasonic, cam Panasonic, đèn Swit, thiết bị trường quay…



Hội thảo giải pháp tích hợp DNP & Atlona (Ảnh: Nam Long AV)

Hiện nay, Nam Long AV đã và đang làm việc tín nhiệm với các chủ đầu tư: The Globay City, khu đô thị Sài Gòn Bình An – Him Lam City, SaiGon South International School, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Báo Chí – Hội nhà báo Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội – trường quay Mễ Trì, Dự án Đài TH Thái Nguyên, Dự án trường quay của Đài TH Quốc Hội Việt Nam, Dự án trường quay số 3 của Đài TH Hà Nội, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Sân bay Tân Sơn Nhất,…

Trong buổi hội thảo giải pháp tích hợp DNP Atlona lần này, Nam Long AV mong muốn mở thêm nhiều cơ hội hợp tác với các bên doanh nghiệp, đối tác… dựa trên những lợi thế mà Nam Long AV đã có được trong hơn 19 năm qua như chính sách bảo mật tuyệt đối, hàng hoá nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu hàng đầu Châu Âu và Châu Mỹ, cùng các gói giải pháp được thiết kế bởi các chuyên gia đầu ngành…

Đại diện doanh nghiệp, quý đối tác, khách hàng đến tham gia hội thảo (Ảnh: Nam Long AV

Trong buổi hội thảo giải pháp tích hợp DNP & Atlona, Nam Long AV giới thiệu tổng quan về:



Các sản phẩm đến từ thương hiệu Atlona của Mỹ bao gồm thiết bị trình chiếu không dây, thiết bị truyền dẫn, camera hội nghị, bộ chuyển đổi tín hiệu... Đây là những thiết bị có tính ứng dụng rộng rãi cho phòng họp, phòng học, hội nghị trực tuyến,…

Ngoài ra, màn hình quang học của thương hiệu DNP – Đan Mạch cũng là một điểm sáng mà Nam Long AV giới thiệu trong buổi hội thảo lần này cho gói giải pháp tích hợp cho phòng họp, phòng điều khiển trung tâm, phòng giải trí gia đình.

Cùng điểm qua 1 số thiết bị chính tại hội thảo giải pháp DNP & Atlona:

Màn hình dnp Supernova XL 180 inch

Dnp Supernova XL là mẫu màn chiếu trước quang học lớn nhất thế giới được làm từ chất liệu màn hình có đường nối rất mỏng chỉ 0.3mm (300 micron), gần như biến mất trên màn hình. Siêu phẩm này là giải pháp lý tưởng cho những không gian địa điểm lớn như phòng hội nghị, khán phòng, nhà thờ…

Hơn nữa, dnp Supernova XL sở hữu công nghệ thấu kính quang học ALR cho chất lượng hình ảnh có độ tương phản cao rõ nét mà không cần làm tối môi trường xung quanh. Ngoài ra, màn hình được thiết kế khéo léo để duy trì hình ảnh phẳng và đồng nhất về mặt hình học.

Màn hình dnp Supernova XL 180 inch cho chất lượng hình ảnh sắc nét ngay dưới điều kiện ánh sáng của phòng hội thảo lớn (Ảnh: Nam Long AV)

Thiết bị trình chiếu không dây Atlona AT-WAVE-101



Mặc dù sở hữu kích thước vô cùng nhỏ gọn chỉ 2.76 inch tương đương với 70mm, nhưng thiết bị trình chiếu không dây Atlona AT-WAVE-101 mang đến cho người dùng những tiện ích ngoài mong đợi, như không cần cài đặt bất cứ phần mềm nào, trình chiếu đồng thời 4 thiết bị trên màn hình từ điện thoại iPhone, Android, Tablet hay máy tính, hỗ trợ streaming Youtube Live mượt mà, tự động điều chỉnh khung hình phù hợp nhất. Đây là sản phẩm được ưa chuộng ở các phòng họp công ty, tập đoàn, các lớp học trong các trường quốc tế.

"Thiết bị trình chiếu không dây Atlona AT-WAVE-101 (Ảnh: Nam Long AV)

Màn hình cảm ứng đặt lịch, quản lý phòng họp AT-VTPG-1000VL



Trong buổi hội thảo giải pháp tích hợp lần này, Nam Long AV giới thiệu tới khách hàng sản phẩm AT-VTPG-100VL từ thương hiệu Atlona – Mỹ, thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc đặt lịch hẹn và quản lý phòng họp. Với tính năng đồng bộ hóa tín hiệu, AT-VTPG-1000VL giúp đảm bảo rằng tất cả các thiết bị trong phòng họp hoạt động một cách nhất quán và đồng bộ. Hơn nữa, AT-VTPG-1000VL còn sở hữu khả năng tự động kích hoạt và tích hợp với hệ thống quản lý phòng họp, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiện lợi trong việc tổ chức và điều phối các cuộc họp.

Màn hình cảm ứng đặt lịch, quản lý phòng họp AT-VTPG-1000VL được demo ngay tại buổi hội thảo (Ảnh: Nam Long AV)

Nam Long AV- Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Nghe Nhìn tại Việt Nam hiện đang là nhà phân phối chính thức của DNP, Atlona, Philips, Pan Acoutics, Grandview, Swit, Control4, máy chiếu Barco, Tecnare,....



Fanpage: fb.com/namlongav

Website: www.namlongav.vn

Email: info@namlongav.vn

Hotline: 024.6688.1088