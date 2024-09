Hội thảo khách hàng Admicro Day - Sự kiện truyền thông dành cho doanh nghiệp "dám" tiên phong

Là một khái niệm đã quá quen thuộc trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị nhưng Digital Marketing Communication chưa bao giờ ngừng đặt ra những thách thức mới, những bài toán mới cho doanh nghiệp, nhất là trong môi trường số đầy biến động.



Mong muốn đồng hành cùng thương hiệu vượt qua trở ngại đồng thời khai thác tối đa tiềm năng môi trường số, ngay trong tháng 9 này, Admicro - đơn vị sở hữu 2/3 thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Admicro Day 2024 – Sự kiện chuyên sâu về ngành Digital Marketing & Communication, hội tụ đông đảo các chuyên gia, diễn giả hàng đầu.

Leading the DigiMarcom Map – Khai thác giá trị "tiên phong" trong kỉ nguyên số

Hội thảo khách hàng Admicro Day xoay quanh chủ đề "Leading the DigiMarcom Map", khai thác những giá trị mang tính tiên phong trong không gian số. Đây cũng là chiến lược tối ưu để doanh nghiệp bứt phá dẫn đầu, bởi người tiên phong luôn nắm ưu thế trong mọi cuộc cạnh tranh.

Với chủ đề trên, DigiMarcom Conference 2024 cũng khẳng định vai trò dẫn lối chiến lược, giúp doanh nghiệp định vị đúng đắn "toạ độ vàng" của mình trong thế giới số phức tạp, đầy rẫy cơ hội lẫn những ngã rẽ bất ngờ. Hơn hết, trong vai trò là những người am hiểu "bản đồ số", đội ngũ chuyên gia, diễn giả tại sự kiện sẽ hỗ trợ thương hiệu chọn được con đường phù hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn.

Hoạch định những bước đi tiên phong, sự kiện được ví như một chương tiếp nối sự thành công của DigiMarcom Future Summit – Hội nghị khắc hoạ viễn cảnh ngành Digital Marketing & Communication trong tương lai với góc nhìn đa chiều và mới mẻ do Admicro tổ chức năm 2022.

Được biết, DigiMarcom Conference 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức ở TP.HCM để các doanh nghiệp, thương hiệu dễ dàng tham dự. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tại Capella Park View số 3 Đặng Văn Sâm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy tụ 2 hội thảo chuyên sâu với sự góp mặt của những chuyên gia đầu ngành

Nhằm mang đến những góc nhìn mới mẻ và thông tin đa chiều, DigiMarcom Conference 2024 tổ chức chuỗi 2 hội thảo chuyên sâu tập trung vào 2 xu hướng chiến lược quan trọng của tương lai là Digital Marketing và Brand Commerce. Theo đó, Hội thảo Brand Commerce tập trung ra mắt KAMCOMMERCE - Thêm cách "chơi" mới trên thị trường cho mục tiêu thúc đẩy doanh số, đa dạng cách thức triển khai phù hợp với mọi mô hình kinh doanh. Ứng dụng KAMCOMMERCE để thúc đẩy doanh thu ngay trong mùa Tết 2025.iệu quả cho các chiến dịch truyền thông, đặc biệt là thời điểm cuối năm sắp tới.

Vào buổi chiều cùng ngày, Hội thảo DIGIMARCOM CONFERENCE 2024 với chủ đề "The New Frontier in The Festive Season" khai phá những góc nhìn mới mẻ từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về Digital Marketing, hướng đến việc chinh phục mọi phân khúc khách hàng, đặc biệt là Gen Z, trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm.

Đặc biệt, chuỗi hội thảo còn quy tụ đông đảo diễn giả, chuyên gia đầu ngành. Nổi bật như: Bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc VCCorp, Giám đốc Điều hành Admicro; Bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Điều hành Athena CM Center by VCCorp; Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Sản phẩm chiến lược cấp cao Admicro; -

Với nhiều nội dung chuyên sâu cùng khách mời uy tín, giàu kinh nghiệm, Hội thảo khách hàng Admicro Day 2024 chính là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận những chiến lược truyền thông đột phá, tối ưu hóa tiềm năng phát triển và đảm bảo vị thế tiên phong tại thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, đại diện doanh nghiệp còn được tư vấn, cung cấp các tài liệu chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc thông qua các phần chia sẻ, thảo luận, booth tư vấn,… tại sự kiện. Đặc biệt, đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới quan hệ, từ đó có thêm những cơ hội hợp tác mới.