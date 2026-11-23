Ngày 19/11/2026, TECHPRO tổ chức hội thảo chuyên ngành TECHPRO NEXT 2026 với chủ đề "Nền tảng vận hành thông minh cho tòa nhà thế hệ mới" tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, Hà Nội.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, TECHPRO cung cấp giải pháp vận hành thông minh, giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị thông minh. Năng lực của TECHPRO được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như Vietnam TOP 10 Tech & Map 2025, Thành phố Thông minh 2025, SME 100 Fast Moving Company 2024 và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2021.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp công nghệ và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý bất động sản, cùng trao đổi về xu hướng ứng dụng công nghệ và những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành công trình hiện đại. Hội thảo có sự tham gia của 7 diễn giả đến từ các đơn vị uy tín:

Ông Phạm Huy Tuấn – Trưởng bộ phận M&E, Quản lý Bất động sản – Savills Hà Nội. Chủ tịch Hội kỹ sư Hà Nội.

Ông Dương Minh Hùng – Đại diện khu vực Đông Nam Á, Gunnebo

Bà Annie Trần – Quản lý khu vực Việt Nam, Network Optix

Ông Ngô Việt Hải – Phó Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Công nghệ và Đối tác Chiến lược, TECHPRO

Ông Đặng Duy Hiếu – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ TECHPRO

Ông Lê Ngọc Sơn – Trưởng ban Phát triển sản phẩm và Giải pháp, TECHPRO

Với vai trò đơn vị tổ chức, TECHPRO hướng đến kết nối các doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và đơn vị quản lý vận hành, tạo không gian trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng và tiếp cận các giải pháp ứng dụng trong thực tế.

Cập nhật xu hướng AIoT, Edge AI và vận hành hợp nhất

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng trao đổi về xu hướng ứng dụng AIoT trong quản lý tòa nhà, công nghệ giám sát và khai thác dữ liệu. Mở đầu hội thảo, ông Phạm Huy Tuấn, Trưởng bộ phận M&E, Quản lý Bất động sản – Savills Hà Nội, Chủ tịch Hội Kỹ sư Hà Nội chia sẻ góc nhìn của đơn vị vận hành: trong kỷ nguyên AIoT, hiệu quả tòa nhà không đến từ việc lắp thêm thiết bị, mà từ việc rà soát, tinh chỉnh hệ thống sẵn có và số hóa quy trình quản lý.

Ông Phạm Huy Tuấn chia sẻ về chủ đề "Vận hành tòa nhà trong kỷ nguyên AIoT

Trong phiên "An ninh thông minh: Từ AIoT đến Edge AI", các diễn giả tập trung phân tích khả năng kết nối và ứng dụng công nghệ trong từng cấu phần của hệ thống an ninh tòa nhà.Ở khâu kiểm soát ra vào, ông Dương Minh Hùng, Đại diện khu vực Đông Nam Á của Gunnebo, chia sẻ về các giải pháp kiểm soát ra vào kết nối, cho phép đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý. Ở khâu giám sát, bà Annie Trần, Quản lý khu vực Việt Nam của Network Optix, giới thiệu nền tảng quản lý video mở, hỗ trợ kết nối camera đa hãng, tập trung theo dõi và truy xuất sự kiện. Tiếp nối hành trình này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Công nghệ và Đối tác Chiến lược TECHPRO, giới thiệu TECHPRO AI Box – thiết bị Edge AI xử lý hình ảnh ngay tại hiện trường, phát hiện sự kiện bất thường và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực, giảm sự phụ thuộc vào việc truyền toàn bộ dữ liệu video về trung tâm.

Từ ba phần trình bày, có thể thấy an ninh hiện đại không còn là camera, cổng, thẻ từ hoạt động riêng rẽ, mà là một dòng dữ liệu liền mạch giúp đội vận hành phát hiện sớm và xử lý đúng việc. Tuy vậy, như ông Nguyễn Mạnh Cường lưu ý, tìm được công nghệ phù hợp mới là một nửa bài toán. Cách triển khai quan trọng không kém: khảo sát hạ tầng sẵn có và xác định đúng bài toán vận hành, kiểm chứng độ chính xác và khả năng kết nối trong điều kiện thực tế, rồi tiếp tục tinh chỉnh sau khi đưa vào sử dụng. Có như vậy, khoản đầu tư mới mang lại hiệu quả thật.

Phiên "Từ hệ thống riêng lẻ đến vận hành hợp nhất" tập trung vào bài toán tối ưu hạ tầng kỹ thuật, quản lý năng lượng và kết nối các hệ thống trong tòa nhà. Mở đầu, ông Ngô Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam, chia sẻ về giải pháp WISE-iEMS ECOWatch, hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ điện, nước, khí theo từng khu vực và khung giờ. Qua đó, ban quản lý có cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, xây dựng mục tiêu tiết kiệm và từng bước triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo định hướng ISO 50001, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu ESG.

Tiếp nối, ông Đặng Duy Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ TECHPRO, giới thiệu ứng dụng CMMS trong số hóa quản lý thiết bị, từ lưu trữ hồ sơ, lập kế hoạch bảo trì đến phân công và giám sát công việc, tạo nền tảng cho hoạt động bảo trì chủ động.

Khép lại phiên tham luận, ông Lê Ngọc Sơn, Trưởng ban Phát triển sản phẩm và Giải pháp TECHPRO, giới thiệu TECHPRO iONE với vai trò nền tảng hợp nhất, kết nối dữ liệu từ hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), kiểm soát ra vào, quản lý khách VIME, bãi xe ParknGo và tuần tra P2MS. Thông qua một tài khoản và cơ chế phân quyền theo vai trò, iONE hỗ trợ đơn vị vận hành quản lý tập trung các hệ thống, theo dõi thông tin và phối hợp xử lý công việc trên cùng một nền tảng.

Ông Lê Ngọc Sơn giới thiệu nền tảng TECHPRO iONE

Khách tham dự trải nghiệm giải pháp Made by TECHPRO

Hội thảo TECHPRO NEXT 2026 khép lại với những trao đổi chuyên môn và kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị quản lý bất động sản. Sự kiện góp phần mở ra những góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AIoT, Edge AI và tích hợp hệ thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong phát triển các mô hình vận hành tòa nhà thông minh

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