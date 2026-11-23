Một cuộc họp điều hành có thể đề cập doanh thu chưa công bố, kế hoạch nhân sự hoặc phương án đàm phán với đối tác. Khi sử dụng AI để ghi biên bản, những nội dung này được chuyển từ lời nói thành bản ghi âm, văn bản và bản tóm tắt có thể lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ.

Sự tiện lợi đó đi cùng một yêu cầu: doanh nghiệp cần biết điều gì xảy ra với thông tin sau khi cuộc họp kết thúc. Dữ liệu được xử lý ở đâu? Ai được xem bản ghi? Biên bản được giữ trong bao lâu? Đây là những vấn đề cần làm rõ khi lựa chọn trợ lý AI cho công việc nội bộ.

Kiểm soát dữ liệu từ bản ghi đến biên bản

Trong quy trình ghi chép thủ công, doanh nghiệp thường quản lý tài liệu thông qua thư mục nội bộ, email và quyền truy cập của người phụ trách. Khi bổ sung AI, quy trình có thêm các bước tiếp nhận âm thanh, nhận diện giọng nói và tổng hợp nội dung. Mỗi bước đều cần được xem xét trong phương án quản lý dữ liệu.

Bản ghi âm và biên bản cũng có thể cần phạm vi truy cập khác nhau. Người nhận nhiệm vụ sau họp cần biết phần việc của mình, nhưng không nhất thiết cần nghe toàn bộ cuộc trao đổi. Tương tự, một bản tóm tắt phục vụ phối hợp giữa các phòng ban có thể có phạm vi chia sẻ rộng hơn bản ghi gốc.

Vì vậy, lựa chọn giải pháp AI cần gắn với cách tổ chức vận hành. Bộ phận nghiệp vụ xác định loại thông tin cần lưu và sử dụng; đội ngũ IT làm rõ hạ tầng, tài khoản và quyền truy cập. Những yêu cầu này giúp doanh nghiệp có cơ sở đánh giá giải pháp ngoài khả năng tạo biên bản.

Đội ngũ SotaTek luôn hướng đến phát triển các giải pháp AI phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

NoteX Enterprise: lựa chọn hạ tầng theo nhu cầu doanh nghiệp

NoteX Enterprise là giải pháp AI cuộc họp doanh nghiệp của SotaTek, hỗ trợ xử lý nội dung và tạo biên bản theo nhu cầu từng đơn vị. Tùy điều kiện hạ tầng và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn triển khai trên máy chủ của mình hoặc sử dụng hạ tầng đám mây tại Việt Nam. Các phương án này cho phép đơn vị cân nhắc cách đưa AI vào hệ thống hiện có, đồng thời xác định trách nhiệm vận hành và quản lý dữ liệu.

NoteX Enterprise hỗ trợ phân quyền và thiết lập thời gian lưu trữ theo quy định của doanh nghiệp. Khi triển khai, doanh nghiệp có thể cụ thể hóa yêu cầu cho từng nhóm người dùng: ai được truy cập nội dung, tài liệu được giữ bao lâu và khi nào cần rà soát quyền.

Việc lưu trữ, xử lý trong nước cần đi cùng cấu hình và quy trình sử dụng phù hợp. Chẳng hạn, khi nhân sự chuyển bộ phận, quyền truy cập các cuộc họp cũ cần được xem xét lại. Khi một dự án kết thúc, đơn vị cần áp dụng chính sách lưu trữ đã thống nhất cho tài liệu liên quan.

Biên bản phù hợp với cách làm việc của từng tổ chức

Một trợ lý AI cần tạo ra đầu ra hữu ích cho người sử dụng. Bản chép lời đầy đủ giúp tra cứu nội dung, nhưng người điều hành thường cần nhìn nhanh các quyết định và công việc tiếp theo. Người phụ trách dự án lại cần thông tin được trình bày theo mẫu để theo dõi và báo cáo.

NoteX Enterprise hỗ trợ tùy chỉnh biên bản theo mẫu và nhu cầu doanh nghiệp. Thay vì phải sắp xếp lại toàn bộ nội dung sau mỗi cuộc họp, người phụ trách có thể sử dụng bản tổng hợp theo cấu trúc đã thống nhất làm cơ sở rà soát và hoàn thiện.

Ví dụ, mẫu biên bản giao ban có thể gồm tiến độ, vấn đề tồn đọng và nhiệm vụ tiếp theo. Với cuộc họp dự án, tổ chức có thể ưu tiên các nội dung đã thống nhất, người phụ trách và thời hạn. Thông tin chưa được chốt trong cuộc họp vẫn cần được xác nhận trước khi đưa vào bản chính thức.

SotaSpeech bổ sung năng lực nhận diện tiếng Việt

Để có biên bản hữu ích, chất lượng nhận diện lời nói là một khâu quan trọng. Trong cuộc họp tiếng Việt, người tham gia có thể sử dụng giọng vùng miền, tên riêng, từ viết tắt và thuật ngữ tiếng Anh trong cùng một lượt trao đổi.

SotaSpeech v2.5, công nghệ AI nhận dạng giọng nói được SotaTek tinh chỉnh và tối ưu cho tiếng Việt.

NoteX Enterprise ứng dụng SotaSpeech, công nghệ nhận diện giọng nói tự động (ASR) do SotaTek phát triển theo hướng tối ưu cho tiếng Việt. SotaSpeech chú trọng đặc điểm giọng vùng miền, đồng thời có thể được tinh chỉnh theo thuật ngữ và tên riêng phục vụ nhu cầu chuyên biệt.

Sự kết hợp này gắn năng lực phát triển AI với yêu cầu sử dụng cụ thể: ghi nhận lời nói tiếng Việt, hỗ trợ tạo biên bản theo mẫu và triển khai trong môi trường dữ liệu do doanh nghiệp lựa chọn. Người phụ trách vẫn giữ vai trò kiểm tra các nội dung quan trọng trước khi phê duyệt.

SotaTek giới thiệu NoteX tại sự kiện AWS Cloud and AI Day 2026

Thông qua SotaSpeech và NoteX Enterprise, SotaTek thể hiện hướng phát triển công nghệ ASR từ đặc thù tiếng Việt đến ứng dụng doanh nghiệp. Khả năng tối ưu mô hình, tùy chỉnh đầu ra và lựa chọn phương án triển khai là cơ sở để đưa trợ lý AI vào cuộc họp nội bộ, nơi hiệu quả công việc luôn cần đi cùng quyền kiểm soát thông tin.