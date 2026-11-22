Với TDI APJ là đối tác triển khai, dự án ưu tiên tính toàn vẹn dữ liệu, thẩm định hệ thống và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong sản xuất dược phẩm.

Trong sản xuất dược phẩm, việc ghi nhận và truy xuất thông tin lô, nguyên liệu, kết quả kiểm nghiệm và phê duyệt xuất xưởng là yêu cầu thiết yếu.

Ưu tiên thẩm định và tuân thủ trong sản xuất dược phẩm

Với Medochemie Việt Nam, dự án ERP đặt trọng tâm vào thẩm định hệ thống máy tính (CSV), tính toàn vẹn dữ liệu và hạ tầng đáp ứng yêu cầu GMP trước, trong và sau quá trình sản xuất. Các hệ thống xử lý dữ liệu liên quan đến GMP cần có biện pháp kiểm soát và bằng chứng thẩm định phù hợp.

Chỉ Go-live khi hệ thống sẵn sàng

Medochemie Việt Nam và TDI APJ thống nhất chỉ đưa hệ thống vào vận hành sau khi hoàn tất các tài liệu thẩm định cần thiết và chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, kể cả khi phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu.

Ngày 03/09/2026, hệ thống chính thức vận hành và lệnh sản xuất đầu tiên được thực hiện trên nền tảng mới. Lễ kỷ niệm Go-live diễn ra ngày 21/10/2026. TDI APJ hỗ trợ quá trình CSV dựa trên nguyên tắc GAMP 5 và các yêu cầu quy định liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu tuân thủ GMP của Medochemie.

Ông Gregory Charitonos, Tổng Giám đốc Medochemie, chia sẻ: "Đối với chúng tôi, chất lượng thuốc và tính toàn vẹn dữ liệu là những yếu tố quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất, vì vậy chúng tôi cần một đối tác thấu hiểu sâu sắc những yêu cầu đó. TDI APJ chính là đối tác như vậy: họ am hiểu ngành dược, thực hiện đầy đủ các cam kết và luôn có mặt khi chúng tôi cần. Chúng tôi đã làm việc với TDI không đơn thuần như một nhà cung cấp, mà như một phần của đội ngũ Medochemie, và mong muốn tiếp tục đồng hành trong chặng đường tiếp theo."

Đại diện Medochemie Việt Nam, SAP Việt Nam và TDI APJ tại lễ kỷ niệm sự kiện đưa SAP Cloud ERP Private vào vận hành thành công.

Kết nối các hoạt động cốt lõi trên một nền tảng dữ liệu

SAP Cloud ERP Private kết nối các quy trình tài chính – kế toán, mua hàng và quản lý kho, sản xuất, kiểm soát chất lượng và bán hàng. Thông tin về lô sản xuất, hạn sử dụng, hồ sơ chất lượng và các quyết định phê duyệt được quản lý, truy xuất trên hệ thống, đồng thời dữ liệu vận hành được chia sẻ giữa các bộ phận.

Dự án đáp ứng nhu cầu vận hành tại Việt Nam về phân quyền truy cập, hóa đơn điện tử và tài liệu song ngữ, tạo cơ sở để phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

Bà Mai Nguyễn, Quản lý Dự án Medochemie Việt Nam, cho biết cột mốc lệnh sản xuất đầu tiên trên hệ thống mới là thành quả của quá trình phối hợp giữa hai đội ngũ. Bà đánh giá cao sự am hiểu nghiệp vụ, tinh thần hỗ trợ và cách xử lý vấn đề kịp thời của các chuyên gia TDI.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, nhận định: "Chuyển đổi số trong ngành dược không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn đòi hỏi các quy trình đáng tin cậy, cơ chế quản trị chặt chẽ và một nền tảng có khả năng đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về tuân thủ. Với SAP Cloud ERP Private thông qua RISE with SAP, Medochemie Việt Nam đã xây dựng được nền tảng vững chắc để kết nối các hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng theo dõi và quản lý xuyên suốt chuỗi giá trị, đồng thời sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành trong cột mốc quan trọng này."

Lãnh đạo Medochemie và TDI APJ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Đồng hành từ kiểm thử đến hỗ trợ sau Go-live

TDI APJ huy động 28 chuyên gia tư vấn, phối hợp với các nhân sự chủ chốt của Medochemie kiểm thử những quy trình đầu cuối trước Go-live, từ xử lý đơn hàng, sản xuất đến hàng bán bị trả lại. Sau khi hệ thống vận hành, TDI tiếp tục hỗ trợ trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ để giải quyết vấn đề phát sinh và củng cố quy trình làm việc.

Ông Kazuo Hosoi, Tổng Giám đốc TDI APJ, nhấn mạnh các nguyên tắc chất lượng dự án, kỷ luật triển khai và thực hiện đúng từng bước theo cách tiếp cận của doanh nghiệp Nhật Bản. TDI coi Medochemie là đối tác lâu dài và cam kết đồng hành để hệ thống vận hành đáng tin cậy, phù hợp yêu cầu tuân thủ.

Trong quý IV/2026, TDI APJ tiếp tục chuyển giao kiến thức để đội ngũ Medochemie chủ động vận hành SAP, chuẩn bị cho kỳ khóa sổ kế toán cuối năm đầu tiên trên hệ thống mới. Ông Đặng Vĩnh Cường, Quản lý Dự án TDI APJ, cho biết đội dự án đã liên kết yêu cầu nghiệp vụ với hoạt động kiểm thử và thẩm định, đánh giá mức độ sẵn sàng không chỉ về kỹ thuật mà còn về vận hành và chất lượng.

Nền tảng cho hoạt động quản trị dài hạn

Hệ thống tạo nền tảng chung để Medochemie quản lý dữ liệu, phối hợp quy trình và đáp ứng yêu cầu tuân thủ trong sản xuất dược phẩm.

Về Medochemie Việt Nam

Medochemie Việt Nam thuộc Tập đoàn dược phẩm Medochemie có trụ sở tại Cộng hòa Síp, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối dược phẩm trên thế giới.

Về TDI APJ

TDI APJ là thành viên Tập đoàn TDI Nhật Bản, cung cấp giải pháp công nghệ doanh nghiệp và dịch vụ triển khai SAP tại châu Á – Thái Bình Dương.

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