‏Khi hương vị ba miền hội tụ trong cùng một tọa độ‏

‏Với người trẻ, một cuộc vui thường bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Ăn gì?". Chỉ cần món ngon đúng gu, hội bạn đúng cạ là cuộc hẹn cuối tuần đã sẵn sàng. Đại tiệc Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi bắt nhịp từ niềm vui ấy, đưa loạt món Việt thân thuộc vào không khí lễ hội đầy năng lượng. ‏‏Bởi Pepsi tin rằng, món Việt không đơn thuần là thức ăn mà còn là di sản, văn hóa, niềm tự hào và đam mê được gửi gắm qua từng hương vị địa phương.

Khách tham dự hào hứng khám phá và thưởng thức các món Việt tại gian hàng ẩm thực.

‏Tâm điểm của hành trình "food tour" là tọa độ Mê Món Việt với 8 gian hàng: Cơm Tấm Tài, Bánh Mì Bảy Hổ, Bún Chả Hà Nội Minh Thư, Bánh Xèo Cô Ba Miền Tây, Bún Thịt Nướng Cô Tín, Phở SOL, Bún Riêu - Canh Bún Cô Tuyền và Bánh Cuốn Nóng Vạn Hạnh. Chẳng cần đi đâu xa, khách tham dự vẫn có thể thưởng thức nhiều hương vị vùng miền ngay bên bờ sông Sài Gòn. ‏

‏Cơm tấm, bánh mì, gà nướng cùng nhiều món Việt hấp dẫn góp phần tạo nên bữa tiệc ẩm thực đa dạng, đậm đà hương vị ba miền.‏

‏Cơm tấm, bánh mì, phở gợi nhắc những bữa ăn quen thuộc giữa nhịp sống hằng ngày. Bún chả, bún thịt nướng, bánh xèo hay bánh cuốn lại hợp với những buổi tụ tập đông vui. Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng, giúp hội mê ăn uống thoải mái chọn món đúng gu, thử thêm vị mới hoặc gọi nhiều phần để cùng nhau chia sẻ.‏‏ Đặc biệt, sự góp mặt của những quán địa phương không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng mà còn là dịp để các hương vị đặc trưng được giới thiệu rộng rãi hơn. Đây cũng là tinh thần mà Pepsi mong muốn lan tỏa thông qua đồng hành cùng hàng nghìn hàng quán địa phương Việt Nam. ‏

‏Sức hút của món Việt nằm ở cách nguyên liệu và gia vị hòa quyện qua từng món ăn. Bánh mì hấp dẫn với lớp vỏ giòn cùng phần nhân đậm đà. Phở ghi dấu bằng nước dùng thơm, bánh phở mềm và rau ăn kèm. Bánh xèo, bún thịt nướng hay bún riêu chinh phục thực khách bằng những lớp hương vị thanh mát hài hòa, quen thuộc nhưng khó ngán. ‏

‏Các món đặc sản ba miền đất Việt được chuẩn bị tại chỗ với nguyên liệu và gia vị phong phú, mang đến hương vị hấp dẫn cho thực khách.‏

‏Tám gian hàng cùng góp mặt đã tạo nên một "bản đồ" món ngon nhiều màu sắc. Đây cũng là cách để văn hóa ẩm thực được tiếp cận theo hướng gần gũi, phù hợp với tâm lý thích trải nghiệm, khám phá và chia sẻ của giới trẻ.‏‏ Thông qua đại tiệc "Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi", Pepsi mong muốn góp phần tôn vinh những hương vị tuyệt vời của ẩm thực địa phương, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về món Việt từ những trải nghiệm gần gũi đến bạn bè trên thế giới. ‏

‏Không chỉ ăn ngon, giới trẻ còn khám phá văn hóa ẩm thực qua loạt trải nghiệm thú vị‏

‏Trong hành trình la cà quán xá, khách tham dự còn có thể tham gia loạt minigame săn vé Fanzone, chụp ảnh check-in tại photobooth. Chuỗi hoạt động nối tiếp nhau giữ nhịp ngày hội luôn sôi động, để mỗi nhóm bạn đều có thêm trải nghiệm và khoảnh khắc đáng nhớ. Pepsi hiện diện xuyên suốt như chất kết nối giữa món Việt, những cuộc gặp gỡ và bầu không khí giải trí rộn ràng của sự kiện.‏

‏Pepsi tôn vinh hàng quán địa phương, kết nối hương vị Việt cùng âm nhạc trẻ trung‏

‏Sau hành trình khám phá ẩm thực ba miền, Pepsi mang đến khoảnh khắc đặc biệt khi vinh danh và trao tặng các hàng quán địa phương ngay trên sân khấu,‏‏ ghi nhận những đóng góp của họ trong việc gìn giữ và lan tỏa hương vị đặc trưng của món Việt‏‏. Đây cũng là cách Pepsi ‏‏thể hiện sự trân trọng với những giá trị văn hóa và niềm tự hào ẩm thực địa phương.‏

‏Ông Ralston Sequeira - Giám Đốc Điều Hành PepsiCo Việt Nam và Campuchia (Mảng Kinh Doanh Nước Giải Khát) - vinh danh đại diện các hàng quán địa phương tại sự kiện.‏

‏Từ những gian hàng món Việt đến sân khấu rực sáng, mạch trải nghiệm được nối liền bằng tiếng cười, âm nhạc và nguồn năng lượng "cháy" hết mức.‏

‏Tiếp nối khoảnh khắc vinh danh, không khí sự kiện bùng nổ với đại tiệc âm nhạc quy tụ‏‏ dàn nghệ sĩ đình đám cùng lineup đa dạng, mang đến những màn trình diễn sôi động và đầy màu sắc. Kết hợp với các hoạt động tương tác trực tiếp, sân khấu lễ hội luôn giữ được sức nóng, khuấy động không khí trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện. ‏

‏DJ Masew và Hà An Huy còn trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác âm nhạc, kéo khán giả đến gần hơn với không khí ngày hội. ‏

‏Với Pepsi, món ăn địa phương Việt Nam không đơn thuần chỉ là thức ăn, mà còn là di sản, văn hóa, niềm tự hào và đam mê của bao người trẻ Việt. Thông qua đại tiệc "Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi", Pepsi tự hào đồng hành cùng các hàng quán địa phương, tôn vinh những hương vị đặc sắc và lan tỏa niềm tự hào về ẩm thực Việt đến bạn bè thế giới.‏