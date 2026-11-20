Thị trường bán lẻ công nghệ bước vào giai đoạn sôi động khi nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị và chuẩn bị quà tặng dịp cuối năm gia tăng. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các chương trình giảm giá, ưu đãi thanh toán và chính sách hỗ trợ đổi mới sản phẩm. Đây cũng là thời điểm các hệ thống bán lẻ liên tục triển khai những chiến dịch khuyến mại quy mô lớn nhằm thu hút khách hàng, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Khách hàng có cơ hội giảm giá đến 11 triệu đồng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 8 triệu đồng, săn hàng nghìn voucher trị giá đến 6 triệu đồng cùng chính sách trả góp 0%, trả trước 0 đồng, kỳ hạn lên đến 24 tháng. Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình "Black Friday – Mở quà nhận voucher", áp dụng cho tất cả khách hàng. Chỉ cần đăng ký thông tin trên landing page của chương trình, khách hàng sẽ nhận mã voucher qua SMS để sử dụng khi mua sắm tại Viettel Store.

Hàng ngàn voucher với nhiều mệnh giá được tung ra, từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng. Trong đó, voucher 6 triệu đồng dành cho đơn hàng trên 30 triệu đồng, voucher 3 triệu đồng áp dụng cho đơn hàng trên 20 triệu đồng. Các mức ưu đãi còn lại gồm 1 triệu đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng và 100.000 đồng, giảm 30% tối đa 200.000 đồng mua SIM số đẹp, trong đó voucher 100.000 đồng áp dụng cho tất cả đơn hàng theo điều kiện chương trình với số lượng lên đến 2.000 mã. Số lượng voucher lớn cùng nhiều mức ưu đãi mang đến cơ hội tiết kiệm cho khách hàng ở nhiều phân khúc mua sắm.

Song song với chương trình voucher, "Black Friday – Giá sốc mỗi ngày" mang đến các deal khuyến mại thay đổi liên tục từ 20-30/11. Danh mục sản phẩm trải rộng ở nhiều ngành hàng như camera, máy tính bảng, phụ kiện, điện thoại, đồng hồ thông minh và laptop, với sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, vivo và HP.

Bên cạnh các chương trình diễn ra xuyên suốt, Viettel Store tiếp tục triển khai Flash Sale từ 11h đến 14h trong các ngày 24-26/11 trên kênh mua sắm trực tuyến. Những deal giới hạn được tung ra trong khung giờ vàng, tạo thêm cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá hấp dẫn cho khách hàng yêu thích mua sắm online.

Đặc biệt, đúng ngày Black Friday 27/11, Viettel Store tổ chức phiên livestream chính hội từ 11h đến 13h trên fanpage Viettel Store. Chương trình quy tụ tổ hợp deal dành cho nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật đến từ các thương hiệu lớn, với ưu đãi riêng trong phiên phát sóng. Khách hàng có thể theo dõi thông tin sản phẩm, cập nhật giá khuyến mại và trực tiếp tham gia săn deal ngay trên livestream.

Thông qua việc kết hợp nhiều hình thức ưu đãi trên cả kênh trực tuyến và tại điểm bán, Viettel Store mang đến trải nghiệm mua sắm linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các chương trình khuyến mại. Người tiêu dùng có thể lựa chọn đến cửa hàng để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm hoặc mua sắm online, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ thanh toán và thu cũ đổi mới để tối ưu chi phí.

Với mạng lưới gần 500 cửa hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái bán hàng đa kênh hợp nhất, Viettel Store là hệ thống bán lẻ cung cấp đa dạng sản phẩm công nghệ chính hãng từ các thương hiệu lớn, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, laptop, thiết bị thông minh và phụ kiện. Cùng dịch vụ tư vấn và nhiều phương thức mua sắm linh hoạt, hệ thống mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình lựa chọn và nâng cấp thiết bị. Chiến dịch Black Friday từ ngày 20-30/11 là dịp để người tiêu dùng tiếp cận hàng loạt sản phẩm công nghệ với mức giá ưu đãi. Khách hàng có thể truy cập website, fanpage Viettel Store hoặc đến cửa hàng gần nhất để cập nhật chương trình và không bỏ lỡ các deal hấp dẫn hoặc mua ngay tại đây: https://tinyurl.com/Black-Friday-2026-VST