‏Nắm bắt xu hướng này, LUG triển khai chương trình Black Friday 2026 với loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các dòng vali và phụ kiện du lịch từ nhiều thương hiệu quốc tế, mở ra cơ hội mua sắm đáng chú ý cho khách hàng trong dịp cuối năm.‏

‏LUG đón đầu mùa mua sắm Black Friday với loạt ưu đãi nổi bật‏

‏Black Friday những năm gần đây đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ngày hội giảm giá, trở thành sự kiện mua sắm có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường bán lẻ. Đây cũng là thời điểm các thương hiệu đẩy mạnh hoạt động kích cầu, trong khi người tiêu dùng có thêm động lực để cân nhắc những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài.‏

‏Đối với ngành hàng vali và phụ kiện du lịch, nhu cầu mua sắm thường gắn liền với kế hoạch di chuyển, du lịch và công tác trong những tháng cuối năm. Một chiếc vali phù hợp không chỉ đáp ứng yêu cầu về kích thước, khả năng chứa đồ mà còn cần đảm bảo độ bền, tính tiện dụng và thiết kế phù hợp với phong cách cá nhân.‏

‏Nắm bắt nhu cầu đó, LUG chính thức triển khai chương trình ‏‏BLACK FRIDAY 2026 – ĐẠI TIỆC SĂN DEAL‏‏, mang đến nhiều cơ hội sở hữu vali thương hiệu quốc tế với mức giá hấp dẫn.‏

‏Điểm đáng chú ý của chương trình là sự đa dạng về sản phẩm và phân khúc giá. Khách hàng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn từ vali du lịch, vali công tác đến balo và phụ kiện hành lý, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau. ‏

‏Hơn 25 thương hiệu quốc tế – đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng‏

‏Một trong những lợi thế nổi bật của LUG trên thị trường bán lẻ hành lý là danh mục sản phẩm quy tụ hơn 25 thương hiệu quốc tế. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong chương trình Black Friday năm nay.‏

‏Tại hệ thống LUG, khách hàng có thể tiếp cận nhiều thương hiệu như Echolac, ELLE, Verage, IT Luggage, Discovery, Thule, DKNY, Lusetti... Mỗi thương hiệu sở hữu định hướng thiết kế và thế mạnh riêng, từ phong cách thanh lịch, thời trang đến những dòng sản phẩm chú trọng tính bền bỉ, tiện dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên.‏

‏Sự đa dạng về thương hiệu giúp khách hàng không bị giới hạn trong một lựa chọn duy nhất mà có thể cân nhắc sản phẩm dựa trên ngân sách, mục đích sử dụng và sở thích cá nhân.‏

‏Không chỉ cạnh tranh về giá, LUG chú trọng trải nghiệm mua sắm‏

‏Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thực nhận, các chương trình khuyến mãi không còn đơn thuần được đánh giá qua tỷ lệ giảm giá. Chất lượng sản phẩm, sự đa dạng lựa chọn và trải nghiệm mua sắm cũng trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định của khách hàng.‏

‏Đây là định hướng được LUG chú trọng trong quá trình triển khai các hoạt động bán lẻ. Bên cạnh ưu đãi trực tiếp trên sản phẩm, hệ thống còn kết hợp nhiều hoạt động tương tác tại cửa hàng như check-in nhận quà, trải nghiệm chương trình Black Card và các ưu đãi đặc biệt theo từng thời điểm.‏

‏Việc kết hợp giữa ưu đãi thương mại và trải nghiệm trực tiếp cũng cho thấy xu hướng phát triển của mô hình bán lẻ hiện đại, trong đó giá trị dành cho khách hàng không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở toàn bộ hành trình mua sắm.‏

‏LUG mở rộng hệ sinh thái bán lẻ hành lý trên toàn quốc‏

‏Với hệ thống 88 cửa hàng trên toàn quốc, LUG đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ vali, balo và phụ kiện du lịch tại Việt Nam.‏

‏Trong chiến lược phát triển, việc duy trì danh mục thương hiệu phong phú, mở rộng hệ thống cửa hàng và tăng cường các chương trình kết nối với người tiêu dùng là những yếu tố giúp LUG nâng cao trải nghiệm mua sắm.‏

‏Black Friday 2026 vì vậy không chỉ là hoạt động kích cầu cuối năm mà còn là dịp để LUG giới thiệu năng lực phân phối đa thương hiệu, tăng cường kết nối với khách hàng và mang đến thêm lựa chọn cho thị trường.‏

‏Đón mùa mua sắm cuối năm cùng Black Friday tại LUG‏

‏Với loạt ưu đãi dành cho vali và phụ kiện du lịch từ nhiều thương hiệu quốc tế, chương trình Black Friday 2026 của LUG mang đến cơ hội mua sắm đáng chú ý cho những khách hàng đang có nhu cầu nâng cấp hành lý hoặc chuẩn bị cho các chuyến đi sắp tới.‏

‏Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, những chương trình kết hợp giữa giá bán hấp dẫn, danh mục sản phẩm đa dạng và trải nghiệm mua sắm thực tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.‏