Qúy linh mang lại may mắn mỗi dịp tết đến xuân về

Cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp rà soát kế hoạch đối ngoại và chọn quà tri ân đối tác chiến lược, khách hàng VIP hoặc cấp trên. Với nhóm quà tặng này, bên tặng thường quan tâm không chỉ đến giá trị vật chất mà còn đến ý nghĩa của món quà và cách nó phản ánh hình ảnh của doanh nghiệp.

Theo King Gold Art, quà tặng quá phổ thông dễ bị lãng quên, trong khi sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt thường thiếu câu chuyện riêng. Từ nhận định này, đơn vị phát triển mẫu tượng "Sơn Dương Vọng Đỉnh" làm tặng phẩm trưng bày cho mùa Tết 2027, hướng tới khách hàng doanh nghiệp cần một món quà vừa trang trọng, vừa có thông điệp chúc năm mới.

Ý nghĩa của "Vọng Đỉnh": khí chất bứt phá, lời chúc vươn tầm cao mới

Trong văn hóa Á Đông, Dê (Dương) thường gắn với sự ôn hòa, may mắn, tài lộc và ý chí kiên định. Năm Đinh Mùi 2027 là năm con Dê, nên hình tượng này được doanh nghiệp chọn làm chủ đề cho bộ quà Tết.

Mẫu tượng thể hiện sơn dương đứng trên khối núi đá, đầu ngẩng cao, nhìn về phía trước. Theo ý tưởng thiết kế, các chi tiết chính gồm:

Cặp sừng cuộn cong, thế đứng vững chãi: gợi hình ảnh sự bền bỉ, quyết đoán của người đứng đầu.

Chân đế khối núi đá: điểm xuyết đồng tiền và mây cuộn cách điệu, hàm ý chúc kinh doanh hanh thông trong năm Đinh Mùi 2027.

Đệm nhung đỏ và đế gỗ nâu nhiều tầng: phần trưng bày đi kèm thân tượng, phù hợp để bày tại phòng làm việc hoặc phòng tiếp khách.

Đại diện King Gold Art chia sẻ: "Thiết kế không chỉ là vẻ đẹp của một hình tượng thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ cho hành trình chinh phục thành công, nơi mỗi bước tiến đều được tạo nên từ sự kiên định và khát vọng. Đây cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm: lời chúc về bản lĩnh vững vàng, phúc lộc và những thành tựu bền lâu."

Thiết kế độc quyền, bảo hộ quyền tác giả

Với giới doanh nhân, giá trị của một tặng phẩm cao cấp nằm ở tính nguyên bản và nguồn gốc rõ ràng. Theo King Gold Art, thiết kế Sơn Dương Vọng Đỉnh, từ phác thảo, tỷ lệ hình khối đến thần thái nhân vật, đã được đăng ký và bảo hộ quyền tác giả. Điều này tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ mẫu thiết kế trước tình trạng sao chép, đồng thời giúp doanh nghiệp yên tâm khi đặt số lượng làm quà tặng đối tác.

Tay nghề làng nghề đúc đồng Đại Bái

Bản phác thảo tay được chuyển thành mẫu điêu khắc, rồi đến tay các nghệ nhân giàu kinh nghiệm của làng nghề đúc đồng truyền thống Đại Bái (Bắc Ninh) để chế tác và hoàn thiện. Thân tượng được mạ vàng 24K bằng công nghệ điện phân cho lớp vàng rực rỡ giúp bề mặt tượng có độ sáng và bền màu theo thời gian.

Chế tác theo yêu cầu: dấu ấn thương hiệu riêng

Để doanh nghiệp ghi dấu ấn trong lòng đối tác, King Gold Art nhận thiết kế và chế tác riêng theo yêu cầu: tinh chỉnh chi tiết, khắc lời đề tặng hoặc logo doanh nghiệp trên đế trưng bày. Mỗi sản phẩm vì thế trở thành một "đại sứ thương hiệu" mang dấu ấn cá nhân hóa của người gửi.

Mùa quà tặng Tết 2027 đang cận kề, và nhu cầu thường tăng nhanh vào cuối năm, nên doanh nghiệp có kế hoạch đặt số lượng hoặc tùy biến nên liên hệ sớm. Chọn Sơn Dương Vọng Đỉnh là chọn trao đi thông điệp về tầm nhìn, bản lĩnh và lời chúc cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị chế tác: King Gold Art

Showroom: 419 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: Kinggoldart.vn

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