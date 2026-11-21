‏Nhu cầu thực định hình lại trị giá sản phẩm đầu tư‏

‏Theo số liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), nguồn cung nhà ở tính tới tháng 11/2026 đã phục hồi đáng kể so với giai đoạn 2021–2023, tuy nhiên thanh khoản lại đang gặp thách thức và có sự phân hoá mạnh mẽ. ‏

‏9 tháng qua, thị trường ghi nhận hơn 104.400 sản phẩm mở bán mới song chỉ có khoảng 55.000 giao dịch thành công. Quý III thị trường thậm chí chỉ còn có 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ khoảng 39,3% trên nguồn cung mở bán mới, tỷ lệ hấp thụ đã giảm liên tục ba quý gần nhất.‏

‏Nguyên nhân khiến giao dịch giảm sút được xác định chủ yếu đến từ áp lực chi phí vốn. Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng phổ biến 8,5-11%/năm trong thời gian ưu đãi; lãi suất thả nổi có thể lên tới 13–15%/năm. Khi chi phí vay tăng trong lúc giá tài sản đã cao, người mua thường thận trọng hơn.‏

‏Vì vậy, hoạt động đầu tư ngày càng có tính chọn lọc, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, có sẵn cộng đồng cư dân, giá trị sử dụng và hiệu quả khai thác dài hạn.‏

‏Nhà đầu tư tìm kênh tích sản có nhu cầu thực‏

‏Chia sẻ tại Diễn đàn thị trường bất động sản 2026 - xu hướng mới - chiến lược mới, TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam dự báo: khi thị trường nhiều biến động, nhà đầu tư có xu hướng "trông giỏ bỏ thóc" một cách cẩn trọng. Các sản phẩm đúng nhu cầu, đúng địa bàn, phù hợp khả năng chi trả và tiến độ hình thành dân cư hay không là các yếu tố quyết định hành vi mua của nhà đầu tư.‏

‏Nắm bắt xu thế này, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã thay đổi tư duy phát triển, lấy nhu cầu thực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác gắn với "dòng người - dòng tiền" làm trung tâm, tập trung nguồn lực vào những dự án hội tụ đủ yếu tố: pháp lý đầy đủ, địa bàn có tiềm năng phát triển và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của người dân. ‏

‏Tại phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và khách hàng. Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, Hòa Lạc hướng tới quy mô dân số khoảng 600.000 người. Sự gia tăng dân số, đặc biệt là dòng nhân lực chất lượng cao dịch chuyển về khu vực, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhà ở, lưu trú và các hoạt động thương mại, dịch vụ.‏

‏Đông đảo sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự sự kiện chào tân sinh viên tại Hòa Lạc. ‏ ‏(Ảnh: ĐH Quốc gia Hà Nội)‏

‏Tọa lạc tại nút giao trung tâm Hòa Lạc, gần khu công nghệ cao, các trường đại học, KITA Metro City Hòa Lạc có thể tiếp cận nhiều nhóm khách thuê và khách hàng. Chuyên gia, kỹ sư làm việc theo dự án có nhu cầu lưu trú theo đợt công tác, trong khi giảng viên và người làm việc dài hạn cần chỗ ở gần nơi làm việc cho cả gia đình. Sinh viên, người lao động và cư dân quanh khu vực cũng là nhóm khách tiềm năng của các dịch vụ kinh doanh.‏

‏Dự án KITA Metro City Hòa Lạc nằm ngay tại ngã tư trung tâm Hòa Lạc. (Ảnh: KITA Group)‏

‏Dự án được quy hoạch với 192 căn biệt thự, nhà liền kề và shophouse, cùng một tòa văn phòng và một tòa chung cư. Mỗi loại hình có thể phục vụ một nhu cầu khác nhau và có phương án khai thác tương ứng.‏

‏Với biệt thự và nhà liền kề, chủ sở hữu có thể cho thuê nguyên căn, trang bị nội thất để phục vụ gia đình chuyên gia, giảng viên làm việc dài hạn hoặc ký hợp đồng với doanh nghiệp có nhu cầu bố trí chỗ ở cho nhóm kỹ sư theo thời hạn dự án. ‏

‏Với shophouse, tầng trệt có thể cho thuê làm cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, tiệm giặt là…; các tầng trên cho thuê lưu trú. Mô hình này phục vụ cả cư dân dự án lẫn người làm việc, học tập ở khu vực lân cận. Chủ nhân còn có thể liên kết với đơn vị vận hành chuyên nghiệp để thảnh thơi nhận dòng tiền.‏

‏Khi đi vào hoạt động, tòa văn phòng và chung cư vừa bổ sung nguồn cung không gian làm việc, nhà ở vừa góp phần gia tăng lượng khách hàng thường xuyên, tạo sức cầu cho các hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ tại khu vực shophouse. ‏

‏Mỗi tầng của 1 căn shophouse tại KITA Metro City Hòa Lạc ‏ ‏có thể thiết kế thành 4 căn hộ dịch vụ cho thuê. (Ảnh: KITA Group)‏

‏Về dài hạn, sự phát triển của khu công nghệ cao và định hướng kết nối với các tuyến metro số 5 và số 8 có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của dự án.‏

‏Với nhà đầu tư tích sản, giá trị sử dụng được duy trì khi tài sản có thể đáp ứng nhu cầu thuê hoặc kinh doanh qua nhiều giai đoạn phát triển của khu vực. Hiệu quả dòng tiền cần được tính theo thời điểm bàn giao, mức thuê thực tế, tỷ lệ lấp đầy và chi phí hoàn thiện, vận hành, bảo trì. Đây là cơ sở để đánh giá khoản thu ròng có thể tạo ra trong thời gian nắm giữ tài sản.‏

‏Công trường dự án KITA Metro City Hòa Lạc tháng 11.2026. (Ảnh: Grand M)‏



