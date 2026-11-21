TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026 – Sáng nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và chào mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO, mã chứng khoán: AMY), với hơn 160,5 triệu cổ phiếu được đưa vào giao dịch.

Bước tiến mới trên thị trường vốn

Với vốn điều lệ hơn 1.605 tỷ đồng, việc niêm yết trên HOSE giúp AMY GRUPO mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, tạo thêm nguồn lực trung và dài hạn để đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh.

Thành quả này đến từ quá trình chuẩn bị bài bản về chiến lược tài chính, quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin, cùng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đã hoàn tất.

Bước sang vị thế công ty niêm yết, Á Mỹ cũng phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về quản trị, công bố thông tin và trách nhiệm giải trình - nền tảng để củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và đối tác.

Nội lực sản xuất và sự đồng hành của các định chế tài chính quốc tế

Nền tảng phát triển của AMY GRUPO được xây dựng từ năng lực sản xuất công nghiệp, hệ thống nhà máy quy mô tại Phú Thọ, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và công nghiệp phụ trợ. Doanh nghiệp định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.

Bên cạnh nội lực doanh nghiệp, hành trình tiếp cận thị trường vốn của Á Mỹ còn ghi nhận sự tham gia của các tổ chức tài chính uy tín. Trước đó, ngày 17/11/2026, Công ty đã tổ chức Lễ công bố và ký kết khoản đầu tư được thực hiện thông qua nền tảng Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV), do SSIAM quản lý trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI). Sau khi giao dịch hoàn tất, các pháp nhân đầu tư thuộc hai cấu trúc quỹ này dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ của AMY GRUPO.

Đáng chú ý, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., đơn vị đại diện của DBJ thông qua quỹ JVCF, sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AMY GRUPO lên trên 5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap giữ vai trò tư vấn niêm yết.

Sự tham gia của cổ đông tổ chức nước ngoài là tín hiệu tích cực cho triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản trị, thông lệ vận hành và các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, ESG.

Cam kết minh bạch, hướng tới tăng trưởng dài hạn

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ cho biết: "Việc cổ phiếu AMY chính thức niêm yết trên HOSE mở ra một chương mới của AMY GRUPO. Đây là sự ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong suốt hành trình xây dựng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trước cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.

Trong giai đoạn tới, Á Mỹ sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu năng lực vận hành, củng cố nền tảng quản trị và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin. Chúng tôi hướng tới tăng trưởng hiệu quả, minh bạch và giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư cùng các bên liên quan."