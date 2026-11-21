​Theo kế hoạch công bố, ngày 30/11 tới, CTCP FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng và dự kiến thanh toán vào ngày 10/12/2026. Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền tập đoàn chi ra trong đợt này lên tới gần 1.886 tỷ đồng. Đáng chú ý, đợt chi trả diễn ra chỉ ít tháng sau khi doanh nghiệp hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 hồi tháng 9, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ của toàn bộ cổ đông hiện hữu.

​Trên thị trường chứng khoán, thông tin chia cổ tức xuất hiện vào thời điểm thị giá FPT đang trải qua nhịp điều chỉnh sâu dưới sức ép bán ròng kéo dài của khối ngoại từ đầu năm. Sự tương phản giữa diễn biến giá cổ phiếu ngắn hạn và thông tin chi trả cổ tức dễ tạo ra nhiều góc nhìn trái chiều. Tuy nhiên, nếu bóc tách dưới lăng kính tài chính doanh nghiệp, việc duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn ngay trong giai đoạn thị trường biến động lại phản ánh sức khỏe dòng tiền thực chất và sự nhất quán trong chính sách chia sẻ lợi ích với cổ đông, từ các cổ đông tổ chức, nhà đầu tư cá nhân cho tới đội ngũ sáng lập và điều hành.

​Nền tảng cho dòng tiền chi trả này đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn giữ nhịp tăng trưởng dương. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%. Trong bức tranh dài hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn kỳ vọng đà tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của tập đoàn tiếp tục được duy trì sang năm 2027 nhờ các mảng công nghệ trọng điểm.

​Song hành với chính sách cổ tức tiền mặt cho cổ đông, bài toán giữ vững nội lực của một tập đoàn công nghệ quy mô hàng chục nghìn nhân sự như FPT còn nằm ở cơ chế gắn kết đội ngũ nòng cốt. Khác với các doanh nghiệp thâm dụng máy móc hay phụ thuộc quỹ đất, tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp công nghệ chính là chất xám của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giải pháp và các nhà quản lý cấp trung. Giữa cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi số toàn cầu, việc giữ chân nhân tài trước sự cạnh tranh của các tập đoàn quốc tế là yếu tố quyết định trực tiếp đến biên lợi nhuận tương lai.

​Thay vì dùng tiền mặt để chạy đua đãi ngộ ngắn hạn làm bào mòn dòng tiền kinh doanh, các chính sách thưởng cổ phiếu và gắn kết nhân sự theo lộ trình dài hạn giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực tái đầu tư, đồng thời buộc chặt lợi ích của người lao động với cổ đông. Khi cổ phiếu ưu đãi đi kèm các điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo nhiều năm, giá trị mà đội ngũ vận hành nhận được chỉ thực sự hình thành khi họ tiếp tục cống hiến để đưa doanh thu, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp đi lên bền vững.

Trong đầu tư chứng khoán, những biến động thị giá ngắn hạn thường chịu chi phối bởi tâm lý thị trường hoặc nhịp cơ cấu của dòng vốn ngoại – yếu tố thậm chí còn mở thêm dư địa "room" ngoại tại FPT cho các chu kỳ đầu tư mới. Nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu luôn quay về phản ánh đúng sức khỏe nội tại của doanh nghiệp. Dòng tiền cổ tức hiện hữu cùng chiến lược bảo toàn nguồn lực chất xám chính là hai trụ cột giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở nhìn nhận thấu đáo giá trị thực chất của mỗi cổ phần nắm giữ.