Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Từ “thi để đánh giá” sang “thi để học”, đưa công nghệ vào thực tiễn

Quang Hưng | 22-05-2026 - 09:36 AM | Tài chính - ngân hàng

Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm nay không chỉ là sân chơi đánh giá năng lực mà được định hướng trở thành môi trường học tập, trải nghiệm và ứng dụng thực tiễn. Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, thông qua hội thi và phong trào “Bình dân học vụ số”, ngành ngân hàng kỳ vọng lan tỏa văn hóa số, thúc đẩy sáng kiến đổi mới và tạo hiệu quả thiết thực cho hoạt động toàn ngành.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc hội thi.

Sáng ngày 22/5, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” năm 2026 với chủ đề “Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai”.

Hội thi được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2026), hướng tới Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là đơn vị đồng hành và phối hợp tổ chức.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt – một tháng Năm lịch sử với nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời diễn ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngân hàng.

Theo Phó Thống đốc, điểm mới của hội thi năm nay là chuyển từ phương châm “thi để đánh giá” sang “thi để học, để trải nghiệm và để ứng dụng vào thực tiễn”. Thông qua sân chơi này, mỗi đội thi sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh, trình độ cũng như năng lực chuyên môn của mình. Đặc biệt, ở phần thi BA – phần sáng kiến số – Ban tổ chức kỳ vọng những ý tưởng, sáng kiến mới sẽ đóng góp thiết thực cho hoạt động chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, thông qua hội thi, ngành ngân hàng cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với bộ 400 câu hỏi kiến thức được công khai và phổ biến rộng rãi tới hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động trong ngành. Theo ông, cách làm này kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa số, thúc đẩy học tập số và đặc biệt là ứng dụng hiệu quả các thành tựu chuyển đổi số vào hoạt động ngân hàng.

“Chúng tôi hy vọng cách thức triển khai này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động ngân hàng; giúp cán bộ, đoàn viên hiểu rõ hơn về chuyển đổi số, ứng dụng được công nghệ số, đồng thời các sáng kiến số sẽ tạo ra những hiệu quả cụ thể trong hoạt động ngân hàng nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung”, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

