Hôm nay, một địa danh của Việt Nam chính thức được đặt tên cho một hiệp ước đa phương toàn cầu

Hôm nay, 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Sự kiện có sự tham dự của đại diện gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 25-26/10, Chương trình dự kiến bao gồm, ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 Gala dinner, Triển lãm về Công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội - Ảnh VGP/Hải Minh

Dấu ấn và cơ hội cho Việt Nam

Là một quốc gia đang phát triển nhanh về công nghệ số, Việt Nam hiểu rõ những thách thức mà tội phạm mạng đặt ra, từ các cuộc tấn công quy mô lớn đến lừa đảo xuyên biên giới. Trong suốt gần 5 năm đàm phán, Việt Nam tham gia tích cực qua 8 kỳ họp của Ủy ban chuyên trách, đóng góp thực chất vào nội dung công ước. Việt Nam đăng cai lễ ký kết, khẳng định cam kết trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng và thúc đẩy quản trị số toàn cầu.

Việc Công ước mang tên “Hà Nội” và được chọn mở ký tại thủ đô Việt Nam vào tháng 10/2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với một hiệp ước đa phương toàn cầu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong 47 năm quan hệ đối tác với Liên Hợp Quốc. Sự lựa chọn này phản ánh vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các vấn đề an ninh mạng.

Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng (tháng 2/2022 đến tháng 8/2024), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24/12/2024. Công ước hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều, được soạn thảo suốt 4 năm, với nhiều nội dung quan trọng như: hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.

Với việc tên gọi Công ước Hà Nội được ghi nhận trong lời văn của Công ước đã phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này. Qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam



Sự chuẩn bị của Việt Nam

Để chuẩn bị cho lễ ký kết, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Văn phòng Pháp lý Liên Hợp Quốc (OLA)**. Các hoạt động như tọa đàm tại Vienna (tháng 3/2025) và hội nghị trù bị tại Addis Ababa (tháng 4/2025) cho thấy Việt Nam tích cực quảng bá Công ước và mời gọi sự tham gia của các khu vực như châu Âu và châu Phi.

Ngoài vai trò đăng cai tổ chức lễ ký kết Công ước, Việt Nam còn lên kế hoạch cho các phiên thảo luận và chuỗi sự kiện kết nối chính phủ, doanh nghiệp, và tổ chức quốc tế, nhằm tăng cường đối thoại và hợp tác. Những nỗ lực này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều quốc gia, khẳng định vai trò trung gian của Việt Nam trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống pháp lý và quan điểm khác biệt.

Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến nội địa như "Chiến lược An ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030", giúp tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với tội phạm mạng.

Những nỗ lực này nhằm bảo vệ không gian số trong nước, xa hơn là đóng góp vào các chương trình hợp tác khu vực và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng dự kiến đạt 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Việt Nam cũng đang nỗ lực cải thiện hệ thống pháp luật trong nước để phù hợp với Công ước, thông qua việc rà soát và sửa đổi các quy định về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Việc đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, và đào tạo nhân lực chất lượng cao được đẩy mạnh, với mục tiêu xây dựng các trung tâm an ninh mạng hiện đại và cơ chế cảnh báo sớm. Bên cạnh đó, Việt Nam khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và xã hội dân sự, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo sự đồng thuận xã hội.

Với tinh thần hợp tác bình đẳng và minh bạch, Việt Nam cam kết biến Công ước Hà Nội thành một công cụ đột phá trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Bằng cách làm cầu nối giữa các quốc gia, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, và xây dựng niềm tin thông qua cơ chế giám sát công bằng, Việt Nam đang góp phần định hình một không gian mạng an toàn và khẳng định vai trò tiên phong trong quản trị số toàn cầu.