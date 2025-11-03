Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hôm nay, một số BHXH cơ sở tại TP HCM tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm mới

03-11-2025 - 15:44 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thông tin từ BHXH TP HCM, hôm nay (3-11), một số BHXH cơ sở sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở mới

Theo đó, BHXH cơ sở Tân Định ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa điểm số 117C Nguyễn Đình Chính, Phường Cầu Kiệu, TP HCM; chính thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới, địa chỉ số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

BHXH cơ sở Cầu Kiệu ngưng tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ số 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu; chính thức hoạt động tại trụ sở tạm 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Ngoài ra, BHXH TP HCM cũng thông tin về việc quản lý địa bàn đối với BHXH cơ sở Thủ Đức và BHXH cơ sở Cát Lái. Theo đó, BHXH cơ sở Thủ Đức sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới (số 22 Đường số 6, phường Thủ Đức), quản lý địa bàn các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, An Khánh.

BHXH cơ sở Cát Lái (400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái) sẽ quản lý địa bàn các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long.

Theo Hương Huyền

Người lao động

