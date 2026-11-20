Đúng 14h20 ngày 19/11, chiếc máy bay mang số đăng ký VN-A932 đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vượt biển từ sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia.

Thông tin được Sun PhuQuoc Airways (SPA) đăng tải đồng thời trên fanpage chính thức của hãng. Trong bài đăng, hãng ví von sự xuất hiện của chiếc máy bay giữa thời tiết Hà Nội trở rét như một "mặt trời" vừa bất ngờ xuất hiện trên đường băng.

VN-A932 là chiếc Airbus A321NX thế hệ mới, có tuổi đời khoảng một năm và thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways. Sự xuất hiện của tàu bay này đã nâng quy mô đội bay SPA lên 24 chiếc, góp phần bổ sung năng lực vận chuyển trong giai đoạn hãng liên tục mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế.

Cận cảnh chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài chiều 19/11 (Ảnh Sun PhuQuoc Airways)

Chiếc máy bay dài hơn 44 m, mới khoảng một năm tuổi

Theo thông tin từ nhà sản xuất Airbus, A321neo là dòng máy bay thân hẹp, thuộc gia đình A320neo, có chiều dài 44,51 m, sải cánh 35,8 m và chiều cao 11,76 m. Dòng máy bay này có khả năng chuyên chở tối đa 244 hành khách, tùy theo cấu hình ghế được các hãng hàng không lựa chọn.

Điểm nổi bật của A321neo nằm ở việc sử dụng động cơ thế hệ mới kết hợp thiết kế đầu cánh Sharklet, giúp cải thiện hiệu quả khí động học. Theo Airbus, những cải tiến này cho phép giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO₂ tính trên mỗi ghế so với thế hệ trước, theo điều kiện so sánh của nhà sản xuất.

Việc tiếp nhận VN-A932 diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay thứ 23, mang số đăng ký VN-A930, cũng thuộc dòng Airbus A321NX. Trước đó, chiếc máy bay này đã hạ cánh tại Nội Bài vào chiều 9/11 sau hành trình từ Bali.

Trong thông báo ngày 10/11 về thỏa thuận mua động cơ với CFM International, Sun PhuQuoc Airways cho biết hãng đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026 và khoảng 100 chiếc vào năm 2030. Việc liên tục bổ sung tàu bay được kỳ vọng tạo nền tảng để hãng mở thêm đường bay, tăng tần suất khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của hành khách.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways

Hàng loạt đường bay mới chuẩn bị đưa vào khai thác

Không chỉ gây chú ý bởi việc liên tục tiếp nhận máy bay, Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng mạng bay quốc tế với nhiều điểm đến mới tại châu Âu, Trung Á và châu Á.

Gần đây nhất, ngày 14/11, hãng chính thức khai trương đường bay thẳng Moscow (Nga) – Phú Quốc, đón 247 du khách Nga trên chuyến bay đầu tiên. Theo thông tin từ Sun Group, hành trình kết nối hai điểm đến cách nhau hơn 7.000 km, với thời gian bay thẳng khoảng 10 giờ, mở thêm lựa chọn cho du khách Nga đến đảo Ngọc nghỉ dưỡng trong mùa đông.

Đáng chú ý, chỉ trong những tuần cuối năm 2026, hãng dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác nhiều đường bay quốc tế mới. Cụ thể, đường bay Phú Quốc – Thâm Quyến (Trung Quốc) dự kiến khai trương ngày 24/11 với tần suất 3 chuyến/tuần. Tiếp đó, từ ngày 26/11, hãng dự kiến khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Thượng Hải hằng ngày, kết nối thủ đô Việt Nam với một trong những trung tâm kinh tế, du lịch lớn nhất Trung Quốc.

Từ ngày 2/12, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác đường bay thẳng Phú Quốc – Ahmedabad (Ấn Độ), với tần suất 5 chuyến/tuần, thời gian bay khoảng 5 giờ 25 phút.

Hãng hàng không liên tục mở thêm nhiều đường bay mới, cả nội địa và quốc tế (Ảnh Sun PhuQuoc Airways)

Đặc biệt, theo thông báo ngày 19/11 của Sun Group, hãng sẽ mở đường bay Phú Quốc – Astana, thủ đô Kazakhstan, từ ngày 26/12 bằng máy bay thân rộng Airbus A330-200, với tần suất 3 chuyến/tuần. Đồng thời, đường bay Phú Quốc – Almaty đang khai thác sẽ được tăng từ 3 lên 5 chuyến/tuần kể từ ngày 9/1/2027.

Ở thị trường nội địa, ngày 18/11, Sun PhuQuoc Airways cũng thông báo mở bán hai đường bay mới Hà Nội – Đà Lạt và Hà Nội – Cần Thơ, dự kiến khai thác từ ngày 20/1/2027. Trong đó, chặng Hà Nội – Đà Lạt có tần suất một chuyến/ngày, còn Hà Nội – Cần Thơ là hai chuyến/ngày.

Du khách được hưởng lợi gì từ những đường bay mới?

Việc mở rộng mạng bay trước hết mang đến thêm lựa chọn di chuyển, đặc biệt đối với những hành trình quốc tế trước đây có thể phải quá cảnh. Chẳng hạn, du khách từ Phú Quốc có thể bay thẳng tới Ahmedabad trong khoảng 5 giờ 25 phút, trong khi khách Nga và Kazakhstan có thêm những chuyến bay trực tiếp đến đảo Ngọc để nghỉ dưỡng.

Với hành khách nội địa, các đường bay mới từ Hà Nội đến Đà Lạt và Cần Thơ cũng tạo thêm lựa chọn về hãng hàng không và lịch khởi hành, phục vụ nhu cầu du lịch, công tác hoặc thăm thân dịp đầu năm 2027.

Đáng chú ý, hành khách còn có cơ hội tiếp cận một số chương trình ưu đãi khi đặt vé trên các đường bay mới. Theo thông tin trên website chính thức của Sun PhuQuoc Airways, từ ngày 18/11 đến 1/12/2026, hãng triển khai chương trình giảm 20% giá vé cơ bản đối với hai chặng Hà Nội – Đà Lạt và Hà Nội – Cần Thơ, áp dụng cho một số hạng vé và chuyến bay trong giai đoạn 20/1–27/3/2027, trừ các giai đoạn cao điểm theo quy định.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways

Ngay từ hạng vé Economy Lite trên hai đường bay này, hành khách được bao gồm một kiện hành lý ký gửi tối đa 23 kg. Đây là tiện ích đáng chú ý đối với những chuyến du lịch dài ngày hoặc hành trình về quê thăm gia đình.

Với các tuyến quốc tế, hãng cũng triển khai những chương trình khuyến mại riêng. Chẳng hạn, đường bay Phú Quốc – Thâm Quyến có mức giá ưu đãi được công bố từ 1.411.000 đồng/chiều cho một số chuyến bay đầu tiên, tùy điều kiện và số lượng chỗ.