Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp được Thần tài độ trì, đã giàu lại càng giàu hơn, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp chăm chỉ, khiêm tốn, nói ít, làm nhiều, tuổi Sửu luôn nhận được sự yêu quý và tin tưởng của những người xung quanh. Luôn biết cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế, hay giúp đỡ người khác nên càng về trung vận cuộc đời của con giáp này càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 11 âm bắt đầu, tuổi Sửu sẽ chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim nhất của họ trong năm Ất Tỵ. Cụ thể, được lục hợp soi rọi, sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa rạng rỡ, làm gì cũng được hỗ trợ, vô cùng thuận lợi và may mắn. Bên cạnh thành công trong công việc, con giáp tuổi Sửu sẽ còn nhận được lộc trời, đã giàu lại càng giàu hơn, cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao vì sở hữu trí thông minh đỉnh cao, lại có sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực là sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Sau tháng 8 âm, tuổi Dậu đã không còn điều gì phải lo lắng trong năm nay vì đang ở trong giai đoạn suôn sẻ nhất. Đặc biệt, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, những cơ hội làm ăn sẽ xuất hiện. Với trí thông minh, sự sắc sảo và quyết đoán của mình, tuổi Dậu chỉ cần biết nắm bắt thì sẽ không lo thiếu tiền tiêu. Tóm lại, tháng 11 âm, con giáp này sẽ đón nhiều tin vui trong cả chuyện tiền bạc lẫn tình cảm, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có tính cách nhẹ nhàng, nhìn qua thì tưởng là yếu đuối, nhưng bên trong lại sở hữu nội lực rất đáng nể. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tháng 11 âm là lúc tuổi Sửu và tuổi Dậu gặt hái thành công, tình tiền đều viên mãn thì tuổi Mão lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này cần phải chú ý trong lời ăn tiếng nói, tránh gây mâu thuẫn, xích mích kẻo ảnh hưởng đến tài lộc. Ngoài ra, con giáp tuổi Mão cũng cần cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm để đề phòng rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.