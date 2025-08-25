Hơn 1 tuần nữa, cầu vượt biển dài nhất miền Trung sẽ thông xe

Cầu vượt biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025. Dự án là hạng mục quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển TP. Huế, kết nối từ cầu Tam Giang đến nút giao Quốc lộ 49A và 49B.

Cầu Thuận An khởi công ngày 26/3/2022, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển TP.Huế (tổng chiều dài 21,8 km). Giai đoạn 1, dự án triển khai xây dựng đoạn tuyến dài gần 7,8 km (bao gồm cầu Thuận An) với tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Đây là dạng kết cấu lai giữa cầu BTCT dự ứng lực ngoài và cầu dây xiên, phù hợp cho các nhịp cầu trung bình từ 100 - 250m, mang lại hiệu quả cao về kỹ thuật và kinh tế. Cầu dầm - cáp hỗn hợp tận dụng cả độ cứng của dầm và sức chịu lực của cáp, với các dây cáp được đưa lên khỏi mặt cầu, liên kết với trụ tháp thấp...

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, cầu vượt cửa biển Thuận An cùng tuyến đường ven biển sẽ đóng vai trò kết nối liên hoàn các tuyến ven biển quốc gia, tạo trục giao thông mới Bắc - Nam. Đồng thời, tuyến đường mở ra cơ hội khai thác quỹ đất khoảng 1.500ha dọc bờ biển, phục vụ phát triển đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ.

Với thiết kế hiện đại, ý nghĩa kết nối liên vùng và giá trị phát triển đô thị, cầu Thuận An không chỉ là một hạ tầng giao thông trọng điểm mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị ven biển TP. Huế trong tương lai gần.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường bộ ven biển sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển. Đồng thời, hình thành quỹ đất ven biển (khoảng 1.500 ha) để phát triển đô thị, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn triển khai các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, resort, du lịch nghỉ dưỡng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác.

Ngoài ra, tuyến đường được đầu tư nhằm tăng cường kết nối vùng, thuận lợi cho vận tải Bắc - Nam, tăng tính liên kết với các cảng biển, khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung; nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.



