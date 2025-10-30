Hơn 1.000 mã QR được dán khắp nơi tại một phường ở Thanh Hóa

Với mục tiêu, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, ngày 26/9/2025, Công an phường Đông Sơn đã chính thức ra mắt mô hình “Mã QR đăng ký, quản lý cư trú”. Đây là công cụ hỗ trợ thông minh giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú ngay trên môi trường trực tuyến, mà không cần trực tiếp đến trụ sở Công an phường như trước.

Chỉ với một lần quét mã QR, người dân sẽ được hướng dẫn từng bước cụ thể, từ chuẩn bị hồ sơ đến nộp trực tuyến, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, công sức, vừa nhanh chóng, tiện lợi, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình hiện đại hóa nền hành chính phục vụ Nhân dân của Công an phường Đông Sơn.

Công an Phường đã in hơn 1.000 mã QR kèm hướng dẫn cụ thể, phát và dán công khai tại 57 khu phố, chợ dân sinh, điểm vui chơi, thể thao, cơ sở kinh doanh… Đồng thời, thông qua hệ thông loa truyền thanh cơ sở và các nhóm Zalo khu phố, các buổi họp dân… để trực tiếp hướng dẫn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp nắm vững các bước quét mã QR, đăng nhập định danh điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố còn đến tận nhà hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc không có điện thoại thông minh.

Từ khi triển khai mô hình, tỷ lệ người dân nộp hồ sơ cư trú qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Đông Sơn tăng lên rõ rệt. Trung bình mỗi ngày, Công an phường tiếp nhận hàng chục hồ sơ điện tử - giảm đáng kể thời gian chờ đợi và công sức đi lại của người dân.

Dữ liệu cư trú được đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp việc quản lý chặt chẽ, chính xác và minh bạch hơn, đúng tinh thần “Chính quyền số phục vụ người dân.



Thành công bước đầu của mô hình “Mã QR đăng ký, quản lý cư trú” là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Sơn.

Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng mã QR sang các lĩnh vực khác như: Quản lý đất đai, cấp Thẻ Căn cước, kích hoạt định danh điện tử VNeID, xác minh thông tin hành chính... quyết tâm đồng hành cùng người dân trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền hành chính công minh bạch, hiện đại và phục vụ vì Nhân dân.



Mục tiêu là hướng tới xây dựng “Phường số - Chính quyền số - Công dân số”, nơi mỗi tổ dân phố đều có bảng mã QR công nghệ số cộng đồng, để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi theo đúng tinh thần “Lấy người dân làm trung tâm, phục vụ là mệnh lệnh từ trái tim.