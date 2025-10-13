Hơn 1.000 người cao tuổi vừa sập bẫy lừa đảo mới: Bỏ 250 triệu mua hộp thuốc giá chưa đến 103.000 đồng

Chiêu bài “quốc y đại sư” và “thần dược”

Vụ việc bắt đầu từ cuộc gọi của bà Lưu, 77 tuổi, người đã mất hơn 71.000 nhân dân tệ (tương đương gần 250 triệu đồng) cho những viên “thần dược” mà bà tin rằng sẽ cứu mạng mình.

Theo lời kể của nạn nhân, bà Lưu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “trợ lý của quốc y đại sư”, khẳng định có thể “chữa khỏi tận gốc” căn bệnh của bà, đồng thời dặn không được đến bệnh viện hay mua thuốc ở nơi khác. Sau đó, “đại sư” đích thân gọi điện, nói sẽ “phá lệ” nhận bà làm “học trò, hội viên” và gửi ba loại “thuốc bí truyền” có thể cứu mạng.

Tin tưởng, bà Lưu chuyển khoản 1.000 tệ tiền “chẩn trị ban đầu”. Những ngày sau đó, một nhóm “nhân viên” liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe, quan tâm đời sống và không ngừng ca ngợi “y thuật thần thánh” của đại sư, khiến bà dần tin tưởng tuyệt đối. Dù đôi lúc nghi ngờ, bà vẫn chuyển tổng cộng hơn 71.000 tệ cho “liệu trình đặc biệt”.

Khi “đại sư” bỗng dưng biến mất và “thần dược” uống hết mà bệnh không thuyên giảm, bà mới nhận ra mình bị lừa. Cảnh sát xác định: ba loại “thuốc đặc chế” thực chất chỉ là thuốc đông y thông thường, giá chưa đến 28 tệ, không hề có tác dụng “chống ung thư” hay “tiêu khối u” như lời quảng cáo.

Từ manh mối vụ việc, công an Ninh Ba phối hợp với nhiều địa phương đồng loạt tấn công, triệt phá hai ổ nhóm lừa đảo, bắt giữ 47 nghi phạm. Cơ quan điều tra cho biết, chỉ riêng tại Ninh Ba đã có 16 nạn nhân với tổng số tiền bị lừa lên tới 200.000 tệ, còn trên phạm vi cả nước, con số nạn nhân vượt quá 1.000 người, tổng thiệt hại gần 10 triệu tệ.

Điều khiến dư luận phẫn nộ là cách nhóm này đánh vào tâm lý yếu mềm của người già – những người “sợ bệnh” và “sợ cô đơn”. Chúng tạo dựng hình ảnh “quốc y đại sư”, mượn danh y học cổ truyền để đánh vào niềm tin, rồi dùng chiêu “chăm sóc tận tình” để ràng buộc cảm xúc.

Khi “sự quan tâm” trở thành bẫy

Nhớ lại, bà Lưu nói những “nhân viên” kia “chu đáo đến mức còn nhớ cả việc cháu nội sắp thi”. Chính sự ân cần giả tạo ấy khiến bà lầm tưởng mình được quan tâm thật sự, để rồi khi họ đề nghị mua thuốc, bà chẳng nỡ từ chối.

Cảnh sát nhận định, đây là kiểu “lừa đảo cảm xúc” - tạo dựng mối quan hệ thân thiết giả, khiến nạn nhân tin rằng mình được đối xử đặc biệt. Khi sự tin tưởng đạt đến mức cao nhất, việc “ra đơn thuốc” thực chất là cú chốt hạ để chiếm đoạt tiền bạc.

Nhiều người cho rằng người cao tuổi bị lừa là vì “tham rẻ” hay “tin vào mẹo dân gian”. Nhưng thực tế, như trường hợp của bà Lưu, họ chỉ sợ bệnh tật, sợ làm phiền con cháu, sợ không có ai giúp đỡ khi cần.

Chính tâm lý “bệnh gì cũng sợ nhưng lại ngại đến bệnh viện” đã bị lợi dụng. Những kẻ lừa đảo chủ động cắt đứt kênh tiếp cận y tế chính thống, khiến người già tin rằng chỉ có “đại sư” mới cứu được họ.

Theo kết quả điều tra, liệu trình mà bà Lưu mua có giá trung bình gần 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) mỗi hộp - trong khi chi phí thực tế chỉ vài chục tệ (khoảng 100 nghìn đồng) “Đây không phải buôn thuốc, mà là cướp trắng tiền dưỡng già của người ta”, một điều tra viên nói.

Không chỉ mất tiền, nhiều nạn nhân còn bị trì hoãn điều trị bệnh thật. Có người bệnh nặng hơn vì tin vào “thần dược”, dẫn đến hậu quả khó lường.

Nguồn: Sohu