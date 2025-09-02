Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80

02-09-2025 - 17:57 PM | Xã hội

Trong đại lễ diễu binh, diễu hành A80, 1.315 trường hợp được hỗ trợ y tế, trong đó 113 ca nặng phải chuyển viện.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 2-9 đã thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Đại lễ A80).

Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80- Ảnh 1.

Nhiều người ngất xỉu, mệt lả phải nhập viện cấp cứu khi chờ xem diễu binh A80. Ảnh: Thùy Linh

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết 211 tổ y tế với hơn 1.000 nhân viên y tế, hơn 130 xe cứu thương đã được huy động phục vụ Đại lễ A80, nhằm đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân tham gia Đại lễ A80.

Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1-9 đến hết trưa 2-9, đã có hơn 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 trường hợp, trong đó 75 ca nặng được chuyển viện để tiếp tục điều trị. Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng được chuyển viện.

Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng/phải chuyển viện.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp, trong đó có 1 ca nặng. Trong số các ca này có 12 ca là đại biểu, 5 ca ở khối phục vụ, 7 ca ở khối đứng và 2 ca từ người dân.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, tất cả trường hợp đều được chăm sóc y tế kịp thời, đảm bảo an toàn.

"Đến thời điểm này, ngành Y tế đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác y tế chu đáo, chăm sóc y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia đại lễ" - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức cho biết vào đầu giờ chiều 2-9.

Theo N. Dung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc"

Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc" Nổi bật

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Nổi bật

Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km

Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km

17:04 , 02/09/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 2-9: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam...

Kết quả xổ số hôm nay, 2-9: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam...

16:35 , 02/09/2025
Nghẹt thở phút giải cứu phó giám đốc công ty ở Cần Thơ bị bắt cóc

Nghẹt thở phút giải cứu phó giám đốc công ty ở Cần Thơ bị bắt cóc

16:30 , 02/09/2025
Tạm giữ hình sự chủ quán Phạm Thị Minh Thúy và một nhân viên

Tạm giữ hình sự chủ quán Phạm Thị Minh Thúy và một nhân viên

15:30 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên