Hơn 130.000 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

18-10-2025 - 12:09 PM | Kinh tế số

Theo Cục Thuế, tính đến nay đã có khoảng trên 130.000 hộ kinh doanh trên toàn quốc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Cục Thuế, tính đến nay đã có khoảng trên 130.000 hộ kinh doanh trên toàn quốc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó, có tới hơn 20.000 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, thuộc diện không bắt buộc nhưng vẫn tự nguyện đăng ký để sử dụng.

Lý do chính khiến nhiều hộ kinh doanh chủ động đăng ký là nhờ nhận thức rõ lợi ích của hóa đơn điện tử trong việc minh bạch doanh thu, thuận tiện khi giao dịch với khách hàng và giảm rủi ro khi quản lý sổ sách. Nhiều địa phương cũng ghi nhận việc sử dụng máy tính tiền giúp hộ kinh doanh kiểm soát hoạt động bán hàng tốt hơn, đồng thời tạo uy tín với đối tác và ngân hàng khi cần vay vốn mở rộng sản xuất. 

Để khuyến khích mở rộng mô hình này, cơ quan thuế các cấp đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như tập huấn miễn phí, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để giảm chi phí đầu tư ban đầu cho hộ kinh doanh.

Theo Ban Thời Sự

VTV

