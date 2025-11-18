Hơn 15 triệu cổ phiếu phòng thủ bất ngờ nhận tin vui

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã công bố công văn đưa cổ phiếu VMD - Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, ngày 23/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu VMD do doanh nghiệp chưa hoàn tất báo cáo tài chính và chưa thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát.

Trước đó, ngày 6/10, HoSE đã yêu cầu công ty công bố biện pháp và lộ trình khắc phục, nhưng đến hết thời hạn, Sở vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tới đầu tháng 11, Vimedimex đã có văn bản báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch gửi đến HOSE. Cụ thể, công ty giải trình trong thời gian vừa qua, công ty đã mất rất nhiều thời gian để rà soát lại tất cả các số liệu tài chính cũng như làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập.

Đến ngày 26/9/2025, công ty mới thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và ngày 30/10/2025, Vimedimex đã hoàn thành việc nộp và công bố BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét (riêng lẻ và hợp nhất).

Đồng thời, Vimedimex cam kết không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/11/2025.

Với biện pháp đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ cùng sự nỗ lực, cố gắng của các phòng/ban liên quan, Vimedimex cho biết sẽ khắc phục tình trạng cổ phiếu VMD bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch như đã công bố và mong các các cơ quan tạo điều kiện cho cổ phiếu VMD được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần VMD đạt 537 tỷ giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 10 tỷ, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng 10 tỷ đồng, tăng 88% so với nửa đầu năm 2024.