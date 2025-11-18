Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 15 triệu cổ phiếu phòng thủ bất ngờ nhận tin vui

18-11-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Hơn 15 triệu cổ phiếu phòng thủ bất ngờ nhận tin vui

Trước đó, trong ngày 23/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu VMD.

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã công bố công văn đưa cổ phiếu VMD - Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, ngày 23/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu VMD do doanh nghiệp chưa hoàn tất báo cáo tài chính và chưa thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát.

Trước đó, ngày 6/10, HoSE đã yêu cầu công ty công bố biện pháp và lộ trình khắc phục, nhưng đến hết thời hạn, Sở vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tới đầu tháng 11, Vimedimex đã có văn bản báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch gửi đến HOSE. Cụ thể, công ty giải trình trong thời gian vừa qua, công ty đã mất rất nhiều thời gian để rà soát lại tất cả các số liệu tài chính cũng như làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập.

Đến ngày 26/9/2025, công ty mới thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và ngày 30/10/2025, Vimedimex đã hoàn thành việc nộp và công bố BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét (riêng lẻ và hợp nhất).

Đồng thời, Vimedimex cam kết không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/11/2025.

Với biện pháp đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ cùng sự nỗ lực, cố gắng của các phòng/ban liên quan, Vimedimex cho biết sẽ khắc phục tình trạng cổ phiếu VMD bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch như đã công bố và mong các các cơ quan tạo điều kiện cho cổ phiếu VMD được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần VMD đạt 537 tỷ giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 10 tỷ, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng 10 tỷ đồng, tăng 88% so với nửa đầu năm 2024.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh" Nổi bật

Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh

Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh Nổi bật

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

00:01 , 18/11/2025
Lọc hóa dầu Bình Sơn bị cảnh cáo vì chậm nộp hồ sơ khai thuế

Lọc hóa dầu Bình Sơn bị cảnh cáo vì chậm nộp hồ sơ khai thuế

21:45 , 17/11/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 17-11: Nhà đầu tư hoảng loạn

Thị trường tiền số hôm nay, 17-11: Nhà đầu tư hoảng loạn

21:39 , 17/11/2025
Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK gom mạnh trong phiên đầu tuần 17/11

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK gom mạnh trong phiên đầu tuần 17/11

21:13 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên