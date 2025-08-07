Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7

07-08-2025 - 10:11 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có báo cáo tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 7/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2025 đạt 1.562.588 lượt khách, tăng 7% so với tháng 06/2025, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7- Ảnh 1.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2025 đạt 1.562.588 lượt khách, tăng 7% so với tháng 06/2025.

Như vậy, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 7 tháng đầu năm 2025 đạt 12.227.196 lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: CHND Trung Hoa, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Ấn Độ, Australia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Thái Lan.…

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 06/2025 là: Bỉ (tăng 278%), Đan Mạch (tăng 249%), Hà Lan (tăng 207%), Thụy Sỹ (tăng 154%), Cộng Hòa Séc (tăng 98%), Lào (tăng 88%), Na Uy (tăng 88%), CHND Trung Hoa (tăng 7%), Hàn Quốc (tăng 5%),…

Các thị trường có lượng khách giảm so với tháng 06/2025 là: Xin-ga-po (giảm 33%), Ấn Độ (giảm 25%), Malaysia (giảm 20%), Philippines (giảm 12%), Thái Lan (giảm 3%), Hoa Kỳ (giảm 2%), Indonesia (giảm 1%),…

Lượng khách du lịch nội địa tháng 7/2025 ước khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 10,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2025 đạt 93,0 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm 2025 ước khoảng 616 nghìn tỷ đồng.

Theo Diệp Anh

Báo Chính phủ

