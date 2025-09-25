Hơn 17.000 phụ nữ TPHCM được nhận hỗ trợ vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ngày 25-9, Sở Y tế TPHCM phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, TPHCM là một siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người, cao nhất cả nước.

Nhìn tổng thể bức tranh dân số, TPHCM thuộc nhóm 13 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nhất. Số liệu năm 2024, số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,43 con, thấp nhất cả nước.

Thành phố đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động ở mức cao, chiếm 70,7%.

Tuy nhiên, TPHCM cũng có số người cao tuổi cao nhất nước với hơn 1,4 triệu người, chỉ số già hóa dân số là 57,05 (nghĩa là cứ 100 người trẻ dưới 15 tuổi thì có 57,05 người cao tuổi tương ứng). Và như vậy, TPHCM đang đối mặt với thách thức tốc độ già hóa dân số nhanh chóng.

Trước những thách thức trên, ngành y tế phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 15-9 đến 30-10 tại 168 phường, xã, đặc khu, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Một mục tiêu quan trọng là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 và Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 về quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

Theo ông Phạm Chánh Trung, qua rà soát thống kê, ghi nhận 9.100 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đủ điều kiện áp dụng chính sách hỗ trợ 3.000.000 đồng/người theo Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND.

Đồng thời, có 8.100 phụ nữ đủ điều kiện nhận hỗ trợ mức 5.000.000 đồng theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND trên toàn địa bàn. Như vậy, hơn 17.000 phụ nữ tại TPHCM sẽ được nhận hỗ trợ vì thực hiện tốt chính sách “sinh đủ 2 con”. Việc chi trả hỗ trợ đang được thực hiện tại các phường, xã, đặc khu.

Tại lễ phát động chiến dịch, 22 trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên địa bàn phường An Đông, TPHCM đã được trao tặng phần hỗ trợ 3.000.000 đồng.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu về tăng mức sinh, TPHCM sẽ cung cấp các gói dịch vụ như: tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được triển khai ở các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực; nâng cao chất lượng dân số thông qua các hoạt động của chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tầm soát chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh; hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, lập hồ sức khỏe cho người cao tuổi.

