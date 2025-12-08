Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 20 ngày nữa, Agribank sẽ dừng giao dịch với những tài khoản này

08-12-2025 - 19:49 PM

Hơn 20 ngày nữa, Agribank sẽ dừng giao dịch với những tài khoản này

Để tránh gián đoạn giao dịch, các khách hàng đang này cần sớm đến trực tiếp các chi nhánh/PGD Agribank trên toàn quốc để cập nhật thông tin.

Agribank vừa thông báo ngừng sử dụng hộ chiếu trong giao dịch từ 1/1/2026. Cụ thể, căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2026, Agribank đã ngừng chấp nhận hộ chiếu để thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán đối với khách hàng là công dân Việt Nam trên tất cả các kênh.

Theo quy định mới, khách hàng cần sử dụng các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử để xác thực thông tin khi giao dịch.

Để tránh gián đoạn giao dịch, các khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân tại Agribank cần sớm đến trực tiếp các chi nhánh/PGD Agribank trên toàn quốc để cập nhật thông tin thay thế bằng CCCD gắn chip/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử trước ngày 1/1/2026.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

