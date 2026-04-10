Hơn 200.000 người nước ngoài lập group để lên tiếng về bánh mì Việt Nam

Về kể không ai tin nếu không có "ảnh chụp màn hình" ngay lúc này để làm bằng chứng rằng trên mạng xã hội thực sự có một nhóm do một người đàn ông đến từ Úc lập nên, với một mục tiêu duy nhất là bàn về bánh mì Việt Nam.

Nhóm này được lập nên vào năm 2016, tại Úc - đến nay đã tròn 10 năm và thu về hơn 200N thành viên trên Facebook, lấy tên là: "Vietnamese Banh Mi Appreciation Society" (Tạm dịch: Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam). Nhóm tập hợp những người nước ngoài có đam mê bánh mì Việt Nam, những du khách đang hoặc chuẩn bị du lịch Việt Nam và cả những người Việt cũng join nhóm để tìm địa chỉ mua bánh mì ngon ở nước ngoài.

Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh đại diện của nhóm gây chú ý khi sử dụng khoảnh khắc Hoa hậu H’Hen Niê sải bước với bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh mì tại Miss Universe 2018, cũng là lần hiếm hoi món ăn quen thuộc của người Việt được “trình làng” trên một sân khấu sắc đẹp mang tầm quốc tế.

Trung bình mỗi ngày nhóm có tới 2,2-2,3K bài viết, nhóm hoạt động sôi nổi, đều đặn.

Theo thông tin giới thiệu trên nền tảng mạng xã hội này thì “Vietnamese Banh Mi Appreciation Society” là một cộng đồng online nơi người dùng cùng nhau chấm điểm, so sánh và tranh luận về… bánh mì (được gọi vui là “Vietnamese rolls” hoặc “VRs”).

Trong group này, mọi thứ xoay quanh chiếc bánh mì quen thuộc đều có thể trở thành chủ đề bàn luận: Từ việc có nên cho pate hay không, ăn ớt hay bỏ ớt, tranh cãi về các loại thịt nguội, cho tới những yếu tố thực tế hơn như độ tươi của vỏ bánh hay giá tiền có “đáng đồng tiền bát gạo” không.

Điểm đặc trưng của cộng đồng này là mỗi bài đăng gần như đều được “chuẩn hóa” theo một format chung. Đó là người đăng sẽ chấm điểm chiếc bánh mì theo thang 5, kèm theo ít nhất một hình ảnh, ghi rõ tên quán, địa điểm và mức giá. Ví dụ kiểu: “Tôi chấm ổ này 4,1/5, mua tại tiệm... ở... với giá...đồng”.

Dù không quá khắt khe về hình thức trình bày, nhưng các “reviewer” trong group lại khá nghiêm túc với điểm số. Những đánh giá tuyệt đối 5/5 thường bị soi rất kỹ, và người chấm phải sẵn sàng giải thích vì sao đây là “ổ bánh mì hoàn hảo”. Địa điểm mua bánh mì cũng đa dạng từ Việt Nam đến trên toàn thế giới.

Ngoài các bài review, không khó để bắt gặp những bài đăng “cầu cứu” xin địa chỉ bánh mì Việt ngon tại nhiều khu dân cư ở nước ngoài, đặc biệt là tại Úc .

Phía dưới mỗi bài viết, phần bình luận luôn rôm rả với hàng loạt chia sẻ trải nghiệm thực tế. Tình yêu dành cho bánh mì Việt không chỉ dừng ở việc khen ngon, mà còn thể hiện qua cả những tiếc nuối khi một tiệm quen bất ngờ đóng cửa, hay những cuộc bàn luận đầy “lo xa” chỉ từ một tấm ảnh mặt tiền cửa hàng trông có phần xuống cấp. Với người Việt, bánh mì là món ăn quen thuộc hàng ngày. Nhưng với những người yêu ẩm thực Việt trên khắp thế giới, đây lại là một “đề tài nghiêm túc”, đủ để họ theo dõi, đánh giá và tranh luận không kém gì một món ăn biểu tượng.

Du khách Didier Yue đăng trên nhóm trải nghiệm bánh mì bà Huynh nổi tiếng ở Sài Gòn, nhận xét là ngon tuyệt vời. "Bánh mì tươi và giòn tan, nhân bánh rất ngon và nhiều. Theo mình thì nó còn ngon hơn cả bánh mì Huỳnh Hoa (trước đây là quán mình thích nhất)", người này chia sẻ.

Anh chàng này chấm 10/10 cho tiệm bánh mì ở Úc.

Một bài đăng dài chia sẻ về tiệm bánh mì ngon ở Melbourne - thủ phủ bang Victoria và thành phố lớn thứ hai nước Úc. "Họ không tiết kiệm bất cứ thứ gì. Thịt heo quay giòn rụm, cực kỳ ngon, thịt mềm, mỡ chảy ra trông rất hấp dẫn. Mình đánh giá thịt heo theo tiêu chuẩn Quảng Đông luôn (vì thịt heo quay giòn là món khoái khẩu của mình). Bánh mì cũng ngon hơn hầu hết các chỗ khác. Bánh nhẹ, giòn và có lớp vỏ flake đúng chuẩn. Nhìn số lượng hành lá nhiều chưa kìa!", người này miêu tả chi tiết.

Người này đang có chuyến du lịch Việt Nam và cho biết đã mua ổ bánh mì này với giá 20 nghìn đồng. "Thịt heo quay, rau thơm Việt Nam và tương ớt. Đơn giản mà ngon! Chỉ có một lời chê duy nhất là nên cho thêm nhân nhiều hơn tí nữa", anh chia sẻ.

Bài này thì review top 5 địa chỉ bán bánh mì ngon ở Sydney, Úc.

Nguồn: Vietnamese Banh Mi Appreciation Society.