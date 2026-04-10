Khu vườn trên tầng 36 đẹp nhất nhì Sài thành: Phú bà sáng ngắm hoa, chiều hái quả, tối uống trà "chill" quên mặt đất

Trên mạng xã hội không thiếu những căn nhà đẹp, nhưng để chỉ cần lướt qua một góc ban công khiến người ta phải dừng lại thì không nhiều. Căn penthouse của CEO Hannah Olala là một trong số đó. Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là vài khung hình cây lá đón nắng, nơi này vẫn khiến dân tình xuýt xoa không phải vì độ xa xỉ phô trương mà vì cảm giác sống quá "đã".

Căn penthouse nhà phú bà Hannah Olala nằm giữa trung tâm đất vàng TP.HCM, rộng khoảng 600m², cao 4 tầng rưỡi và mất hơn 2 năm để hoàn thiện. Nhưng điều khiến nó khác biệt không nằm ở diện tích hay độ "chịu chi" mà ở cách vợ chồng nữ doanh nhân biến toàn bộ không gian này thành một hệ sinh thái xanh tươi mát. Tổng cộng, penthouse có đến 5 ban công và sân thượng, nơi hàng trăm loại cây được trồng, chăm sóc và phát triển quanh năm.

Điều thú vị là mỗi tầng lại mang một "tính cách" riêng. Tầng dưới là không gian sinh hoạt chung, mở ra hai ban công đón nắng. Lên cao hơn là khu bếp, phòng ngủ, rồi đến phòng trà, thư viện, phòng làm việc… Nhưng dù ở tầng nào, chỉ cần mở cửa bước ra là được hòa mình vào cây cối. Nhờ vậy mà ở nhà Hannah không có cảm giác sống trong chung cư mà giống như đang ở một ngôi nhà đất giữa thành phố được "nhấc" lên cao.

Khu vườn của Hannah không chỉ để ngắm, cây cối ở đây tươi tốt và phát triển gần như quanh năm. Phú bà có hẳn một tầng dành riêng cho cây ăn trái: xoài, mận, cóc, bưởi, ổi… Những loại cây tưởng chỉ hợp với sân vườn dưới đất lại xuất hiện trên cao, xanh tốt và sai quả đến mức gia chủ nhiều lần phải mang chia cho bạn bè, đồng nghiệp.

Ban công nhà Hannah Olala không bao giờ thiếu cây trái

Bên cạnh cây ăn quả, nữ doanh nhân cũng điểm tô cho khu vườn của mình nhiều sắc hoa rực rỡ. Từ hoa giấy, hoa hồng đến lan, tường vi, nhài Nhật… cũng nở rộ quanh năm dưới cái năng của Sài Gòn, khiến "ốc đảo trên mây" càng thêm nên thơ.

Mùa xuân như luôn ngưng đọng tại khu vườn này

Để duy trì được "khu vườn trên mây" này không hề đơn giản. Hannah Olala từng chia sẻ, việc đưa cây lên nhà cũng khá vất vả, có những chậu cây lớn đến mức không thể đi thang máy, phải khuân bộ hàng chục tầng. Nhưng đổi lại là một không gian mà đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể hít thở, nhìn thấy màu xanh và quên đi cảm giác ngột ngạt của thành phố.

Phần đáng tiền nhất của khu vườn có lẽ là phòng trà kính. Khu vực này được thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng, ngồi xuống là nhìn thấy cây, thấy nắng, thấy mọi thứ chậm lại. Giữa một không gian nhiều cây cối như vậy, phòng trà là nơi gia đình Hannah buông hết lo toan để "chill" và tận hưởng khu vườn của mình. Đây cũng là nơi mà người đẹp thường xuyên mời bạn bè về tụ tập, thưởng trà.

Khu vực thưởng trà ngắm cây ngắm cảnh cực "chill"





Nguồn: TikTok @Hannaholala