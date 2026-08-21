Hơn 20.500 doanh nghiệp bị 'bêu tên' vì chậm, trốn đóng BHXH: FLC, BKAV, California Fitness... đều có mặt

Theo đó, dữ liệu được tổng hợp đến hết ngày 31/7/2026, trích xuất ngày 5/8/2026, với tổng cộng 1.584 trang. Danh sách cho thấy tình trạng nợ đọng bảo hiểm vẫn diễn ra ở quy mô lớn, trong đó có không ít doanh nghiệp, tập đoàn tên tuổi và cả các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần LILAMA3 đứng đầu danh sách với số tiền 50,004 tỷ đồng. Theo dữ liệu được công bố, doanh nghiệp có địa chỉ tại số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội và có 38 lao động.

Xếp thứ hai là Công ty Cổ phần Cầu 12 với số tiền 30,043 tỷ đồng. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội; số lao động là 3 người.

Đứng thứ ba là Chi nhánh Công ty CP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - Nhà máy sản xuất ô tô số 1 tại Mê Linh, Hà Nội, với số tiền 27,064 tỷ đồng và 2 lao động.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 116, với số tiền 21,388 tỷ đồng, và Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng 121 CIENCO1, với số tiền 19,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN của 5 doanh nghiệp đứng đầu lên tới khoảng 147,9 tỷ đồng. Riêng Công ty Cổ phần LILAMA3 chiếm gần 34% tổng số tiền của nhóm này.

Ngoài 5 đơn vị dẫn đầu, danh sách còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng, trốn đóng trên 10 tỷ đồng. Công ty CP Cầu 14 có số tiền 17,398 tỷ đồng; Công ty Thi công Cơ giới I - Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty CP có số tiền 17,326 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC có số tiền 16,609 tỷ đồng; Công ty CP Sông Đà 6 có số tiền 16,314 tỷ đồng; và Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment có số tiền 16,102 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP BKAV, doanh nghiệp gắn với ông Nguyễn Tử Quảng và là chủ của thương hiệu điện thoại Bphone, chậm đóng khoảng 2,6 tỷ đồng của 174 người lao động.

Một số doanh nghiệp liên quan BKAV cũng được ghi nhận, gồm CTCP Phần mềm diệt virus BKAV chậm đóng hơn 2 tỷ đồng của 133 lao động và BKAV Cyber Security chậm đóng 481 triệu đồng của 16 lao động...

Ở mảng phòng gym, thương hiệu California Fitness cũng xuất hiện, khi Công ty TNHH trung tâm thể hình và yoga California - Chi nhánh Hà Nội còn nợ hơn 2,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 330 người lao động.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội lưu ý, số tiền các đơn vị nộp trong tháng 8/2026, nếu có, sẽ được ghi nhận vào thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 8/2026 của từng đơn vị. Vì vậy, số liệu trong danh sách hiện tại mang tính tạm tính tại thời điểm công bố.