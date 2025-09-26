Hơn 2.200 dự án với tổng vốn 6 triệu tỷ đồng đang đình trệ

Ngày 26/9, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ ba - 2025 diễn ra với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3 – 8,5%?” do báo Người Lao Động tổ chức, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - khẳng định: “ Đầu tư công chính là vốn mồi, tạo niềm tin để kéo theo đầu tư tư nhân, từ đó hình thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn”.

GS, TS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại diễn đàn

Tuy nhiên theo ông Cường, hiện nay đang có khoảng 2.200 dự án đầu tư công và tư nhân với tổng vốn hơn 6 triệu tỷ đồng vẫn đang ách tắc do vướng mắc pháp lý, hạ tầng. Ông Cường cho rằng, nếu khai thông được dòng vốn khổng lồ này, nền kinh tế sẽ có thêm nguồn lực tức thì để tăng tốc.

Một trong những kỳ vọng lớn là hạ tầng cao tốc. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống cao tốc và cảng biển sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, biến Việt Nam thành trung tâm logistics khu vực. “Tuy nhiên, giải ngân phải có chọn lọc, nếu ồ ạt có thể gây áp lực lạm phát” - ông Cường cảnh báo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - phân tích, chính sách tiền tệ tác động nhanh đến tín dụng và tiêu dùng, trong khi tài khóa có độ trễ dài nhưng lan tỏa sâu rộng đến sản xuất, đầu tư.

“Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5%, cần kỷ luật ngân sách chặt chẽ, chi tiêu có điều kiện và phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ. Đây là trụ cột giúp duy trì ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát” - ông Tuấn nhấn mạnh.

TPHCM phát triển các dự án hạ tầng giao thông (trong ảnh là tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên - ảnh: Duy Anh)

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, Việt Nam không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư truyền thống. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ phải được thúc đẩy mạnh để nâng cao năng suất. Đồng thời, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc.

Ông Lực cũng lưu ý, các đầu tàu kinh tế như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng cần tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 1,2 - 1,3 lần để dẫn dắt. Cùng với đó là đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp trong nước đứng vững hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dù đánh giá mục tiêu 8,3 - 8,5% là khả thi, song ông Lực khuyến nghị cần chuẩn bị kịch bản thấp hơn, khoảng 8%. “Để đạt được điều đó, cả tiêu dùng lẫn đầu tư phải được kích thích tăng mạnh. Các động lực mới như kinh tế số và cải thiện năng suất lao động sẽ là chìa khóa” - ông Lực nói.

TS. Trần Du Lịch cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tạo dựng niềm tin cho thị trường và cho doanh nghiệp. Như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh, muốn khơi thông dòng chảy của nền kinh tế thì phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế - “gỡ điểm nghẽn của nghẽn”.

Dù đã có hàng loạt nghị quyết quan trọng nhưng để đi vào cuộc sống thì cần quyết tâm chính trị rất cao, chẳng hạn như triển khai thành công mô hình chính quyền hai cấp. Các nghị quyết như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay Nghị quyết 57 về khoa học và công nghệ, chỉ thực sự có giá trị khi được thực thi hiệu quả, tạo ra chuyển biến cụ thể.

“Tôi cho rằng việc Chính phủ đôn đốc các dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa then chốt, bởi hạ tầng không chỉ giảm chi phí logistics mà còn nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài” - ông Lịch cho biết.