Hơn 2.200 tỉ đầu tư tuyến đường ven biển Phú Yên

Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên là dự án đầu tư xây dựng mới công trình giao thông nhóm A, do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.



Dự án nhằm hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển, đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tương xứng định hướng phát triển tuyến đường bộ ven biển Việt Nam; là trục giao thông chính kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển của khu vực nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Phuyen.gov

Theo bà Cao Thị Hoà An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong kết nối giao thông liên vùng ven biển, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,7km, điểm đầu từ đường dẫn phía Bắc cầu An Hải (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải Quân (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa); quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị, nền đường rộng 42m; gồm 2 đơn nguyên cầu, mỗi cầu rộng 16m.

Riêng đoạn Km25+214,39 - Km25+629,14 đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ theo quy hoạch.

Tổng vốn đầu tư là 2.228 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn 2023 - 2025 là 1.328 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng, 528 tỷ đồng còn lại ngân sách tỉnh; giai đoạn 2026 - 2028 là 900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian chuẩn bị và thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.