Hơn 300 cảnh sát vừa khám xét hàng loạt địa điểm, tạm giữ 148 người

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Lực lượng Công an đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc" địa bàn phường Diên Hồng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc", giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Cảnh sát bắt giữ nhiều dân chơi đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên kiểm tra các tụ điểm "bay lắc" (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”.

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra.