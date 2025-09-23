Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ; 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Tối nay, bão RAGASA sẽ vào biển Đông

Tại cuộc họp ứng phó với bão RAGASA, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: Dự tính sau 10 giờ tối nay, bão RAGASA sẽ vào biển Đông. Trong 6 giờ tới, bão khả năng vẫn giữ nguyên cấp, trong ngày mai vẫn duy trì cấp 16 - 17.

Ông Mai Văn Khiêm đánh giá siêu bão Ragasa trên Biển Đông có cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Tuy nhiên, khi đi qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, siêu bão RAGASA có khả năng suy yếu, khi đi vào khu vực Bắc Bộ ít có khả năng tác động mạnh như bão Yagi.

Với khu vực biển, cường độ gió và sóng rất mạnh, cần lưu ý hoạt động tàu thuyền. Đối với khu vực biển từ tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng biển dự báo cao từ 2 - 4 mét.

Hiện nay, bão RAGASA có cường độ rất mạnh đang hoạt động trên khu vực vùng biển phía Đông Philippines.

Hồi 16h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,5°N – 121,1°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo bão đi vào biển Đông với cường độ cấp 15 -16, giật trên cấp 17 và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: Mặc dù dự báo bão có thể suy yếu nhưng các địa phương không được chủ quan, cần chủ động ứng phó. Đến nay, Thủ tướng đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi đến các địa phương để cảnh báo về cơn bão.

Miền Bắc có gần 500.000 ha lúa đã trổ và chắc xanh, nếu mưa to, ngập lụt, gió lớn xảy ra sẽ gây thiệt hại nặng nề.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết thêm, theo lượng mưa được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, nhận định ban đầu là trên hệ thống sông suối sẽ xuất hiện lũ. Các sông suối nhỏ có thể đạt mức báo động 2, báo động 3. Các sông chính có thể đạt mức báo động 1, báo động 2.

Hiện tại là cuối mùa mưa nên rất nhiều hồ đang đầy nước, đặc biệt là hệ thống hồ thủy điện và thủy lợi. Cần đảm bảo các hồ chứa thủy lợi và thủy điện để ứng phó với trường hợp mưa lớn cục bộ...

Để ứng phó với cơn bão số 9, Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết: Hiện nay các đơn vị trong khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 9 đã sẵn sàng phương án và kế hoạch. Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện và 6 máy bay đã sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại các tuyến biển thực hiện kêu gọi, thông báo, và chuyển tin về hướng đi của bão. Hiện đã kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 54.000 phương tiện và hơn 200.000 ngư dân biết hướng đi của bão để tránh trú an toàn.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu cũng nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan vì cơn bão số 9 được nhận định là rất phức tạp.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu đề nghị các địa phương và cơ quan đơn vị sẵn sàng rà soát lại phương án, kế hoạch, và kiểm tra lại những khu vực trọng yếu có nhiều nguy cơ sự cố để có biện pháp sử dụng lực lượng ứng phó phù hợp. Lưu ý đặc biệt đến khu vực Quảng Ninh do thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, và khu vực núi do nguy cơ sạt lở lớn do mưa lớn.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được thông tin về Tổng đài 112 (do Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh vận hành từ ngày 23/8) để khẩn trương gọi khi có tình huống khẩn cấp, phối hợp ứng phó kịp thời

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh cần nắm chắc tình hình về cơn bão số 9, từ đó, đề ra biện pháp tổng thể. Cơn bão số 9 là bão mạnh nhất trong năm 2025, mạnh nhất trong lịch sử chúng ta đo đếm được ở biển Đông, khi đổ bộ vào biển Đông, rạng sáng ngày 23/9.

Theo dự bão, càng vào gần Việt Nam, bão càng giảm cấp, bão đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 25/9, khi vào đất liền, dự báo còn cấp 8, cấp 9.

Tuy nhiên, đây là dự báo trước 72 giờ nên độ chính xác không cao, các địa phương không được chủ quan. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, tùy tình hình có thể cấm biển, kiểm soát chặt lồng bè. Hiện nay, theo quy trình vận hành, nhiều hồ chứa đang đầy nước, cần tính toán kịch bản mưa để có phương án ứng phó phù hợp.

Hệ lụy giông lốc và các hình thái thời tiết cực đoan của cơn bão RAGASA rất nguy hiểm. Đến thời điểm này, miền Bắc còn hơn 600.000ha lúa và nhiều diện tích hoa màu chưa thu hoạch được, bão vào gây thiệt hại khá lớn. Cần tính toán và có giải pháp sớm, xem xét diện tích nào có thể thu hoạch thì thu hoạch sớm.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cần đảm bảo thông tin diễn biến bão từ 3 tiếng/lần. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tổng đài 112 là số điện thoại khẩn cấp quốc gia được thiết lập để cung cấp kênh liên lạc yêu cầu trợ giúp và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc...