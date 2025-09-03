Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 3,5 triệu vé bay Tết 2026 mở bán sớm

03-09-2025 - 17:15 PM | Thị trường

Vietnam Airlines Group hôm nay 3-9 mở bán hơn 3,5 triệu ghế phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian cao điểm kéo dài từ 2-2 đến 3-3-2026 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch). Vé được mở bán trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO.

Hơn 3,5 triệu vé bay Tết 2026 mở bán sớm- Ảnh 1.

Vietnam Airlines Group mở bán hơn 3,5 triệu ghế giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026

Hãng hàng không cho biết lượng ghế tập trung trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với những điểm đến lớn như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Trong đó, ghế trên đường bay Hà Nội - TP HCM tăng gần 18%, TP HCM – Đà Nẵng tăng 9%, các chặng từ TP HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9-13%.

Ở mạng quốc tế, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore để đáp ứng nhu cầu du lịch dịp Tết.

Đáng chú ý, khoảng 20% chuyến bay sẽ được bố trí vào khung giờ đêm và sáng sớm, nhằm giảm áp lực ban ngày và tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Hãng cho biết đã chuẩn bị nhân lực, dịch vụ mặt đất để phục vụ giai đoạn cao điểm, đồng thời khuyến cáo khách đặt vé sớm và chỉ mua qua kênh chính thức để tránh rủi ro vé giả hoặc bị nâng giá.

Bất ngờ giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội trước lễ diễu binh, diễu hành

Theo Dương Ngọc

Người lao động

