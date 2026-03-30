Hơn 37 triệu cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết từ ngày 28/4/2026

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có Quyết định số 269/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VAF của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển).

Theo đó, gần 37,7 triệu cổ phiếu VAF sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE kể từ ngày 28/4/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm của Phân lân Văn Điển trong 3 năm liên tiếp (căn cứ BCTC kiểm toán năm 2023, 2024, 2025).

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VAF tại HoSE là ngày 24/4/2026.

Trước đó, Phân lân Văn Điển đã có văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2025 và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể, tại BCTC năm 2025 của Phân lân Văn Điển, kiểm toán độc lập đã đưa ra cơ sở kiểm toán ngoại trừ: “ Công ty đã dừng triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa nhưng vẫn chưa ghi nhận tổn thất đối với các khoản chi phí đã đầu tư vào dự án tính đến ngày 31/12/2025 là 24,709 tỷ đồng (Thuyết minh số 10 và số 37 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để có thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC đính kèm của công ty".

Phân lân Văn Điển cho biết, như các nội dung công ty đã giải trình tại văn bản trước đó, ngày 22/4/2025, ĐHĐCĐ đã phê duyệt về việc dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ.

Đồng thời, Đại hội cũng phê duyệt chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa (dự án di dời công ty). Ngày 23/7/2025, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Ngày 4/8/2025, HĐQT ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại đất với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4. Cùng ngày, công ty đã ký kết Hợp đồng số 04/2025/HĐTĐ/HUD4- VADFCO với Đầu tư và Xây dựng HUD4 về việc thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7, Khu B – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhằm tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

Theo Phân lân Văn Điển, việc triển khai công tác đầu tư di dời công ty để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của công ty là việc làm sống còn hết sức cần thiết, khẩn trương đảm bảo cho sự duy trì thương hiệu phân lân nung chảy Văn Điển; đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng năm từ khoảng 50 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho gần 500 con người.

Về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, Phân lân Văn Điển đã thực hiện giải ngân 95% hợp đồng thuê lại đất với Đầu tư và Xây dựng HUD4 sau khi hợp đồng được ký kết; sắp tới sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty sẽ triển khai trước một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư để phục vụ cho việc Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập dự án di dời) theo quy định của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác quyết toán, thanh lý dự án và kiểm toán dự án dừng thực hiện “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển”, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định chính xác giá trị tổn thất đối với các khoản chi phí đầu tư dở dang không có khả năng thu hồi, làm cơ sở cho việc xử lý tài chính theo quy định.

Doanh nghiệp cũng đang kết hợp cùng đơn vị tư vấn Lập HSMT; báo cáo đánh giá HSMT để triển khai thực hiện trước một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư phục vụ cho việc Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập dự án di dời).

Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về các nội dung trên, công ty sẽ triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự của pháp luật để thực hiện hạch toán các khoản chi phí 24,709 tỷ đồng nói trên theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính.



