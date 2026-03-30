Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 30/3-3/4

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, sẽ có 3 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt trong tuần này từ ngày 30/3/2026 - 3/4/2026.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (MCK: TA6, sàn UPCoM) chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,671%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 267,1 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 30/3/2026.

Với 3 triệu cổ phiếu TA6 đang lưu hành, ước tính Xây lắp Thành An 665 sẽ phải chi khoảng 801,3 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian thực hiện chi trả 2/4/2026.

Công ty CP Dược phẩm 2-9 (MCK: NDP, sàn UPCoM) tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng đăng ký cuối cùng là 30/3/2026.

Với 11,1 triệu cổ phiếu NDP đang lưu hành, Dược phẩm 2-9 sẽ phải khoảng 5,55 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian thực hiện thanh toán 20/5/2026.

Cũng trong ngày 30/3/2026, Công ty CP Sông Đà 9 (MCK: SD9, sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ với tổng tỷ lệ 5,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 550 đồng. Trong đó, tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 4% và tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 1,5%.

Với hơn 34,2 triệu cổ phiếu SD9 đang lưu hành trên thị trường, ước tính Sông Đà 9 sẽ phải chi khoảng hơn 18,8 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 22/4/2026.

Ngoài các doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông trong tuần này, cũng có 2 doanh nghiệp sẽ chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (MCK: CCI, sàn HoSE) dự kiến chào bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua 30/3/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 2/4/2026 đến ngày 22/4/2026.

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (MCK: LBM, sàn HoSE) dự kiến phát phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua là 1/4/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/4/2026 đến ngày 11/5/2026.