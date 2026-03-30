Tăng hơn 80 điểm/tuần, chứng khoán đã qua đáy?

Hồi phục mạnh nhưng rủi ro chưa hết

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động sau ba tuần lao dốc mạnh.

Ngay phiên đầu tuần, VN-Index tiếp tục giảm sâu, có thời điểm mất hơn 56 điểm và xuyên thủng mốc 1.600 điểm do áp lực bán giải chấp margin gia tăng. Hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn, tâm lý bi quan bao trùm thị trường. Tuy nhiên, khi thông tin về triển vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông xuất hiện cùng với các biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước, lực cung dần suy yếu, tạo điều kiện cho dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.

Những phiên sau đó chứng kiến sự phục hồi tích cực. Tổng cộng, VN-Index bật tăng hơn 81 điểm từ đáy ngắn hạn, qua đó khép lại tuần tại 1.672,80 điểm, tăng 1,52% so với tuần trước, dù vẫn dưới vùng kháng cự 1.700 điểm. VN30 cũng tăng 1,31% lên 1.821,53 điểm nhưng chưa lấy lại đường trung bình 200 phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/21 nhóm ngành tăng điểm. Nổi bật là phân bón (+7,59%), bảo hiểm (+7,40%), công nghệ - viễn thông (+6,34%). Nhóm bất động sản và điện – năng lượng bứt phá mạnh trong phiên cuối tuần với nhiều mã đầu cơ như NVL, PDR, DIG, PC1 tăng trần. Tuy vậy, hóa chất, nhựa và thực phẩm tiêu dùng vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản cải thiện nhẹ so với tuần trước, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng khoảng 2%, đạt hơn 910 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 23.745 tỷ đồng, song nhìn chung vẫn chỉ tương đương mức bình quân 20 tuần, cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn được giải tỏa. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, mang tính xoay tua ngắn hạn.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng giá trị gần 2.981 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở FUEVFVND, STB và HDB; trong khi DCM, VCK và CTG được mua ròng đáng kể.

Dù thị trường đã có nhịp hồi đáng kể từ đáy, việc VN-Index từng đánh mất mốc 1.600 điểm và phá vỡ MA200 cho thấy xu hướng trung hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro. Theo đó, giới phân tích cho rằng, đà phục hồi hiện tại cần thêm các phiên xác nhận về thanh khoản và sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn để củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Nhà đầu tư hành động ra sao?

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree - cho rằng dù VN-Index khép lại tuần bằng một phiên tăng điểm khá tích cực, chiến lược giao dịch trong tuần tới vẫn nên theo hướng thận trọng và phòng thủ.

Theo bà Trang, hiện chưa có thông tin đủ mạnh để tạo động lực bền vững cho thị trường. Diễn biến xung quanh xung đột Mỹ - Iran vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi trong nước đang đối mặt áp lực tỷ giá tăng và thanh khoản hệ thống ngân hàng còn căng thẳng. Đây là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Chuyên gia cũng lưu ý, quá trình tạo đáy thường không diễn ra chỉ trong 2-3 phiên. Vì vậy, nhịp tăng vừa qua có thể chỉ là pha hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm trung hạn. Rủi ro VN-Index quay lại kiểm định vùng 1.570-1.580 điểm vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn, hạn chế nắm giữ các cổ phiếu có hệ số beta cao và chỉ cân nhắc trading ngắn hạn với tỷ trọng nhỏ ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản thực sự nổi bật

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, sau giai đoạn giảm mạnh vì cú sốc nguồn cung năng lượng và áp lực bán giải chấp, VN-Index đang có xu hướng phục hồi ngắn hạn, hướng tới kiểm định vùng kháng cự 1.680-1.700 điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.630 điểm, tương ứng đáy tháng 12/2025.

Theo SHS, diễn biến của VN-Index đang tích cực hơn VN30, cho thấy dòng tiền tập trung nhiều ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, những cổ phiếu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 8-10/2025 đến nay. Sau khi Mỹ tạm dừng tấn công và phát tín hiệu đàm phán, thị trường phục hồi trở lại, đồng thời ngắt mạch suy giảm ngắn hạn.

Tâm lý nhà đầu tư cũng dần ổn định sau nhịp giảm sốc . Dòng tiền bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng, cùng thông tin đánh giá giữa kỳ về khả năng nâng hạng thị trường của FTSE dự kiến công bố đầu tháng 4/2026.

Nhà đầu tư không được khuyến nghị mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng 1.680-1.700 điểm. Các vị thế mua ở vùng giá cao cần được đánh giá thận trọng dựa trên định giá và kết quả kinh doanh quý I.

Chuyên gia từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng, tín hiệu kỹ thuật ngành cho thấy rủi ro bị bán tại vùng giá cao đã xuất hiện trên 40% cổ phiếu Ngân hàng, 50% cổ phiếu Chứng khoán, 60% cổ phiếu Bán lẻ và 50% cổ phiếu Vật liệu. Dự báo nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm, áp lực này sẽ lan rộng hơn, khiến nhịp tăng đi kèm độ biến động cao và không loại trừ khả năng đảo chiều trong ngày. Dựa trên diễn biến hiện tại, khuyến nghị tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn tại vùng giá cao trong phiên đầu tuần tới.