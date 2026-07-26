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Hơn 3.700 tỷ đồng đầu tư vào khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng

| | Doanh nghiệp

Ngày 25-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Bắc.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (phường Sài Gòn, TPHCM). Dự án có quy mô 249,8ha, tổng vốn đầu tư 3.730 tỷ đồng (tương đương khoảng 138,15 triệu USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 559,5 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có mục tiêu đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm hoạt động quản lý, vận hành khu công nghiệp. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn chuẩn bị đầu tư diễn ra từ quý 2-2026 đến quý 3-2027; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thực hiện từ quý 4-2026 đến quý 2-2028. Dự án sẽ được xây dựng và đưa vào khai thác từ quý 3-2027 đến quý 4-2031, trong đó dự kiến bắt đầu xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý 3-2028. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 48 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài chính, thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm triển khai dự án theo quy định.

Theo Xuân Quỳnh

Sài Gòn Giải phóng

Từ Khóa:
vsip

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