Hơn 400 mũi thi công, 6.000 nhân sự, 2.700 thiết bị dồn lực đẩy nhanh tiến độ 2 cao tốc để thống tuyến cuối năm theo chỉ đạo của Thủ tướng

Hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi phải đẩy nhanh thi công bù tiến độ sau mưa lũ, đảm bảo mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay.

Đi kiểm tra các đoạn tuyến thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, đoàn công tác nghe đại diện DNDA báo cáo về tiến độ thi công. Hiện nay, dự án đang triển khai 141 mũi thi công, với 2.774 nhân sự và 1.228 thiết bị; sản lượng đạt 3.257/6.856 tỷ đồng, tương đương 47,5% giá trị hợp đồng.

Tại khu vực Km 22+300, Hội đồng Cố vấn đã ghi nhận hoạt động thi công sôi nổi, tích cực của lực lượng thi công, một số phân đoạn đã bắt đầu được trải thảm nhựa và cấp phối đá dăm, mặc dù trước đó nhà thầu mới chỉ được bàn giao mặt bằng từ tháng 8/2025.

Đoàn kiểm tra có Cố vấn Trần Chủng, Cố vấn Bùi Văn Hà, Cố vấn Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo Tập đoàn, doanh nghiệp dự án (DNDA) và các nhà thầu.

Biểu dương nỗ lực của lực lượng công nhân và kỹ sư tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, Hội đồng Cố vấn lưu ý chủ động tính toán, lựa chọn phương án khoa học, bài bản, chủ động nguồn cung vật liệu để đưa dự án về đích đúng thời hạn, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.

Tiếp tục di chuyển đến dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, đoàn công tác ghi nhận những thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra. Theo ông Phạm Duy Hiếu – Giám đốc Ban Điều hành Tổng thầu, trước tháng 9 vừa qua, nhiều nhà thầu đã bổ sung nhân sự, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, do mưa lớn cùng lũ lụt liên tục xuất hiện đã gây “tê liệt” hoạt động thi công, nhiều nhà thầu chịu thiệt hại vô cùng lớn, không ít hạng mục đường găng được dự kiến hoàn thành trước thời hạn, song có nguy cơ lỡ hẹn.

Dự án cao tốc kết nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng này có tổng cộng 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có 1 cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1. Do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, cũng như địa hình khó tiếp cận, một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79 đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ. Một loạt giải pháp như tăng cường nhân sự, máy móc, tăng mũi thi công, tái thiết đường công vụ đã được Ban Điều hành dự án triển khai nhằm bắt kịp tiến độ sau mưa lũ.

Ngoài ra, tại các nền đường có khối lượng đào đắp lớn như phân đoạn Km17+300 -Km18 (lên đến 200.000 m³), Ban Điều hành dự án đã huy động 18 máy đào, máy lu, máy rải để hỗ trợ nhà thầu nhanh chóng giải quyết “điểm nghẽn” này.

Hiện các nhà thầu đang triển khai 276 mũi thi công, với 3.331 nhân sự và 1.487 thiết bị, sản lượng của dự án đạt 4.741,69/11.397,48 tỷ đồng (tương đương 41.6% giá trị hợp đồng).

Dừng chân tại Ban Điều hành dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh (xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng), đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ 3 cán bộ, kỹ sư thiệt mạng sau thảm họa lũ quét hôm 29/9.

Ghi nhận những khó khăn khách quan tại dự án cao tốc trọng điểm này, các cố vấn cho rằng bên cạnh những thiệt hại không thể bù đắp về con người và tài sản, dự án cũng đã tổn thất rất lớn khoảng thời gian quý báu.

Động viên những cố gắng khắc phục khó khăn của người lao động trên công trường Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cố vấn Trần Chủng cho rằng đợt mưa lũ vừa qua là phép thử cho độ bền bỉ, cũng như năng lực của các nhà thầu. “Sau dự án này, Tập đoàn cần lập ra cơ chế lựa chọn nhà thầu chiến lược để lọc ra các đối tác có đủ khả năng tiếp tục đồng hành trong những dự án sắp tới”, ông Trần Chủng chỉ ra.

Cả hai dự án đang dồn mọi nguồn lực với tinh thần “trọng điểm của trọng điểm” để đáp ứng mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tháng 3/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1947/VPCP-CN ngày 11/3/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả) nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng cam kết trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thành thông xe các Dự án trong năm 2025; tập trung đối đa nguồn lực, trang thiết bị, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án.



