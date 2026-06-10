Hơn 40.200 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về doanh nghiệp trong tháng 5

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 29/5/2026, thị trường ghi nhận 29 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 36.263 tỷ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 3.999 tỷ đồng. Như vậy, tổng lượng vốn huy động qua kênh trái phiếu trong tháng 5 đạt hơn 40.200 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, giá trị phát hành riêng lẻ đạt 107.018 tỷ đồng, trong khi lượng trái phiếu chào bán ra công chúng đạt 20.333 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn khoảng 19.780 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, áp lực thanh toán vẫn hiện hữu khi khối lượng trái phiếu đáo hạn trong 7 tháng cuối năm 2026 được ước tính lên tới 141.908 tỷ đồng.

Thị trường cũng ghi nhận một số tín hiệu kém tích cực khi có 2 mã trái phiếu chậm thanh toán, với tổng giá trị nợ gốc 125 tỷ đồng và gần 88 tỷ đồng tiền lãi.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 5 đạt 120.129 tỷ đồng, tương ứng bình quân 6.006 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 8,3% so với mức bình quân của tháng trước.

Ngân hàng và bất động sản là 2 nhóm ngành tiếp tục dẫn đầu thu hút nguồn vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp. Nguồn: VBMA

Các ngân hàng thương mại tiếp tục là nhóm phát hành lớn nhất trên thị trường. Dẫn đầu là Techcombank với tổng giá trị phát hành 7.500 tỷ đồng, theo sau là MB với khoảng 7.150 tỷ đồng và BIDV với gần 3.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB, Bắc Á Bank và OCB đều huy động thành công 3.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu, trong khi HDBank phát hành thêm 50 tỷ đồng. Phần lớn các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2-10 năm, lãi suất dao động quanh mức 8,3-8,6%/năm hoặc được áp dụng theo cơ chế lãi suất thả nổi cộng biên độ.

Xếp thứ hai về quy mô phát hành là nhóm bất động sản với tổng giá trị khoảng 7.180 tỷ đồng, chiếm hơn 18% thị trường. Trong đó, Vinhomes là doanh nghiệp nổi bật nhất khi huy động thành công 5.000 tỷ đồng thông qua ba lô trái phiếu riêng lẻ.

Bên cạnh đó, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú phát hành 180 tỷ đồng, còn Công ty Đầu tư Xây dựng Thái Sơn huy động 2.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực năng lượng, Công ty Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu. Nhóm tài chính tiêu dùng cũng ghi nhận hoạt động huy động vốn đáng chú ý với 1.000 tỷ đồng, trong đó F88 phát hành 300 tỷ đồng, EVF phát hành 550 tỷ đồng và Home Credit Việt Nam phát hành 150 tỷ đồng. Đại diện duy nhất của nhóm tiện ích là CTCP Đầu tư Scommerce huy động thành công 580 tỷ đồng.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 29/5/2026 của VBMA cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) đã phê duyệt kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026, dự kiến chia thành 30 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định hoặc kết hợp.

Trong khi đó, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm và áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Việc các ngân hàng và doanh nghiệp đầu ngành liên tiếp chuẩn bị những đợt phát hành quy mô lớn cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn lớn trong nửa cuối năm 2026 cũng sẽ là thách thức đáng kể đối với nhiều tổ chức phát hành.