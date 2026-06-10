PDR tăng tốc tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược tại TP.HCM

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) liên tiếp công bố các quyết định chuyển nhượng dự án quy mô lớn.

Sau Serenity, doanh nghiệp tiếp tục thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú – đơn vị phát triển dự án Thuận An 2.

Theo thông tin vừa được công bố, công ty con của Phát Đạt sẽ chuyển nhượng toàn bộ 136.863.000 cổ phần (tương đương 99,9% vốn điều lệ) đang sở hữu tại Hòa Phú với giá trị không thấp hơn 3.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phú sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Trước đó, Phát Đạt cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 99,34% vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity.

Giới quan sát thị trường đánh giá rằng đây không đơn thuần là các thương vụ chuyển nhượng dự án riêng lẻ. Theo đó, chuỗi động thái liên tiếp này cho thấy Phát Đạt đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là các dự án quy mô lớn tại vùng lõi TP.HCM.

Định hướng này ngày càng trở nên rõ nét sau sự kiện Phát Đạt và Tập đoàn Lotte ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) vào ngày 26/5 nhằm triển khai đại dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Được phát triển tại phân khu chức năng 2A của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thu Thiem Eco Smart City được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa nhất TP.HCM khi nằm ngay trung tâm khu đô thị được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ mới của Thành phố. Với ý nghĩa trọng yếu đó, Thu Thiem Eco Smart City được xem là dấu ấn rõ nét nhất cho định hướng phát triển mới của Phát Đạt.

Ngay sau lễ ký kết MoU, Phát Đạt đã thực hiện khoản đặt cọc 900 tỷ đồng.

Các dự án đô thị quy mô lớn tại trung tâm TP.HCM như Thu Thiem Eco Smart City đòi hỏi nguồn lực tài chính, năng lực triển khai và cam kết dài hạn ở mức độ rất cao. Trong bối cảnh đó, việc liên tiếp tái cấu trúc danh mục đầu tư cho thấy những bước đi đã được Phát Đạt chủ động chuẩn bị nhằm tăng cường năng lực tài chính, tối ưu phân bổ nguồn lực và tập trung cho các mục tiêu có giá trị chiến lược cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.