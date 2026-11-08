Hơn 413.000 công nhân Đức đình công, ngành công nghiệp chao đảo

Hơn 413.000 công nhân trên khắp ngành công nghiệp đang gặp khủng hoảng của Đức đã tham gia các cuộc đình công và mít tinh trong tuần này để yêu cầu tăng lương và bảo vệ việc làm, công đoàn IG Metall tuyên bố.

Công đoàn lớn nhất của Đức báo cáo hơn 2.800 hành động trên toàn quốc từ 1/11, giáng đòn vào các nhà sản xuất ô tô, các công ty kỹ thuật, các nhà sản xuất kim loại và các nhà cung ứng sau khi 3 vòng đàm phán tiền lương không đạt được thỏa thuận.

IG Metall đang yêu cầu tăng 5% lương trong 12 tháng cho 3,7 triệu công nhân, tăng lương cho học việc cao hơn, bảo đảm việc làm và chia sẻ lợi nhuận tại các công ty có lãi.

Các chủ lao động đã đề xuất một khoản thanh toán một lần năm 2027 và tăng 1,3% bắt đầu từ tháng 7/2028 – điều mà công đoàn cho rằng tương đương với việc giảm lương trên thực tế.

Làn sóng đình công càn quét các gã khổng lồ công nghiệp

Các cuộc đình công mới đã bùng phát tại hơn 30 công ty ở Nuremberg và khu vực lân cận hôm 6/10, gồm Bosch, Siemens, MAN Truck & Bus và Schaeffler.

Đoạn video từ một nhà máy Bosch cho thấy cuộc biểu tình diễn ra khi Bosch có kế hoạch cắt giảm hơn 900 việc làm tại cơ sở này vào năm 2029.

Tại Saxony, công nhân Siemens và Thyssenkrupp đã tiến hành một cuộc ngừng việc kéo dài 4 giờ tại Chemnitz, tập trung bên ngoài nhà máy Siemens để mít tinh chung.

Một ngày trước đó, khoảng 6.500 công nhân Audi đã bỏ việc tại nhà máy Neckarsulm ở Tây Nam nước Đức. Công nhân lo ngại nhà máy có thể đóng cửa năm 2034 nếu không có kế hoạch sản xuất dài hạn, trong bối cảnh Tập đoàn Volkswagen tiếp tục cắt giảm chi phí và công suất.

Hôm 5/11 cũng ghi nhận các cuộc bỏ việc tại Mercedes-Benz ở Sindelfingen và các cuộc biểu tình liên quan đến 12.400 công nhân Airbus tại 4 cơ sở.

Các cuộc đình công trước đó đã giáng đòn vào Audi ở Ingolstadt, Porsche ở Zuffenhausen, các nhà máy BMW ở Bavaria và Volkswagen ở Osnabrueck, nơi khoảng 2.000 công nhân biểu tình phản đối mối đe dọa cắt giảm việc làm.

Hàng nghìn người khác đã tham gia các hành động tại Ford, Mercedes, Daimler Truck và các nhà cung ứng bao gồm ZF và Schaeffler.

IG Metall nhấn mạnh rằng tranh chấp không chỉ dừng lại ở vấn đề tiền lương, mà còn yêu cầu các bảo đảm bắt buộc về việc làm, sản xuất và đầu tư.

Lãnh đạo công đoàn Christiane Benner đã bác bỏ việc tiếp tục cắt giảm chi phí như một giải pháp cho các rắc rối của ngành, thay vào đó kêu gọi đầu tư và đổi mới.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục hôm 2/11 tại Bavaria, North Rhine-Westphalia và Saxony, với việc công đoàn đe dọa tiến hành các cuộc bỏ việc kéo dài hơn, có thể lên tới 24 giờ, trừ khi các chủ lao động cải thiện đề xuất của họ.

Người biểu tình ở Đức.

Sự suy yếu công nghiệp của Đức

Ngành công nghiệp từng rất hùng mạnh của Đức đã bị giáng đòn nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng vọt sau khi mất nguồn dầu mỏ và khí đốt giá rẻ của Nga, đầu tư yếu kém, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.

Các nhà máy đang đóng cửa, sản xuất đang chuyển ra nước ngoài, và các gã khổng lồ công nghiệp bao gồm Volkswagen, Bosch và Mercedes-Benz đang cắt giảm hàng nghìn việc làm.

Tháng 7, Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) gọi tình hình này là nguy cấp, cảnh báo rằng khoảng 15.000 việc làm công nghiệp mất đi mỗi tháng, với 177.000 vị trí chế tạo bị mất trong năm trước đó.

Nhiều năm trì trệ kinh tế và chi phí năng lượng cao kéo dài đã làm suy yếu thêm năng lực cạnh tranh của Đức, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Mặc dù sản lượng công nghiệp nhích nhẹ vào tháng 9, nhưng đã giảm 0,4% trong quý 3, và sản lượng của các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng vẫn thấp hơn 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất ổn lan rộng khắp châu Âu

Các cuộc bỏ việc là một phần của làn sóng đình công và phản đối lao động rộng lớn hơn đang càn quét châu Âu.

Tại Pháp, hàng trăm nghìn người đã biểu tình hôm 5/11 để đòi lương cao hơn và đầu tư công, làm gián đoạn giao thông và các trường học.

Tây Ban Nha phải đối mặt với một cuộc tổng đình công trên toàn quốc ngày 11/11 sau nhiều tuần biểu tình về giá thuê nhà tăng vọt và việc cưỡng chế di dời.

Tại Ireland, hơn 300.000 công nhân chức năng công đang chuẩn bị đình công vào ngày 12/11 sau khi các cuộc đàm phán tiền lương sụp đổ, trùng thời điểm với một hội nghị thượng đỉnh lớn của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Dublin.

Các cuộc đình công trùng hợp với các cuộc biểu tình rộng lớn hơn khắp châu Âu về tiền lương trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng cao, các dịch vụ công bị quá tải và chi tiêu quân sự gia tăng.

Một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực, gồm ở Pháp và Italy, nơi các cuộc đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa và hôi của đã dẫn đến các đợt bắt giữ hàng loạt.