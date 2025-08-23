Hơn 600 CSGT từ 33 tỉnh thành "tiếp sức" cho Hà Nội phục vụ ngày trọng đại của đất nước

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận 660 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện Cảnh sát giao thông (CSGT) được Cục CSGT Bộ Công an tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an; Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Cục CSGT, Công an TP Hà Nội cùng 660 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường từ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hơn 600 CSGT từ 33 tỉnh thành trên cả nước được tăng cường cho Công an TP Hà Nội. Ảnh: CA Hà Nội

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông. Đi cùng là gần 100 phương tiện chuyên dụng như ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing…, đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội đặc biệt quan trọng trong năm 2025, diễn ra tại Thủ đô với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn đại biểu và đông đảo quần chúng, du khách quốc tế.

Ảnh: CA Hà Nội

Ảnh: CA Hà Nội

Trước yêu cầu, áp lực rất cao về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CSGT Việt Nam. Đồng chí đề nghị CBCS tăng cường tuyệt đối tuân thủ sự chỉ huy, điều hành của Công an TP Hà Nội; thực hiện tác phong ứng xử chuẩn mực, văn hoá; đồng thời quán triệt phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục CSGT, Đại tá Huy bày tỏ tin tưởng lực lượng tăng cường sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động Lễ kỷ niệm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, thay mặt đơn vị tiếp nhận lực lượng và phương tiện, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục CSGT và Công an các địa phương.

Đại tá khẳng định Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh: toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông, an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể, sẽ diễn ra vào 06h30 ngày 02/9/2025 với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn.

Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, tổng hợp luyện lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8/2025.