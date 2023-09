Hơn 640.000 lượt khách du lịch đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9

Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41.700 lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598.300 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong dịp này, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Người dân tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh: Lê Phú

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, một trong những hoạt động tạo được sức hút lớn cho người dân và du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (đơn vị quản lý vận hành khai thác xe buýt 2 tầng) tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng.

Ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ, đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm.

Sở Du lịch cũng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023”, thu hút được đông đảo, sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Đoàn diễu hành hơn 100 người mặc trang phục áo dài đi xe đạp công cộng sẽ đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Thủ đô... Thông qua việc tổ chức chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội, đồng thời là hoạt động trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội qua đó kích cầu du lịch.

“Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch tăng cao. Ước tính 4 ngày nghỉ lễ công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 59,5% (trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 39,5%; khách quốc tế đạt khoảng 20%); tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022”, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thông tin.

Một điểm check in quanh hồ Tây. Ảnh: XC

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2022.

Các khu, điểm tham quan du lịch đã được trang hoàng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch và người dân Thủ đô đến tham quan, trải nghiệm.

Theo số liệu cung cấp của một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố, lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong dịp nghỉ lễ từ 1/9-3/9/2023 có sự tăng trưởng mạnh mẽ như: Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón 24.000 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học đón 13.000 lượt khách; Vườn Thú Hà Nội đón 93.371 lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón 19.500 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 21.218 lượt khách; Khu du lịch Tản Đà Spa Resort đón 1.369 lượt khách; Du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 9.692 lượt khách; Làng cổ Đường Lâm đón 3.000 lượt khách; Di tích Thành cổ Sơn Tây đón 20.000 lượt khách; Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 21.075 lượt khách..